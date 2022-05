Clip ông bố Việt Nam khóc nức nở khi tiễn con gái đi lấy chồng ở sân bay viral khắp MXH Trung Quốc, xem xong ai cũng phải bật khóc

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh ông bố người Việt Nam tiễn con gái ở sân bay đã trở nên viral trên nền tảng Douyin (TikTok bản Trung Quốc). Video được một cô gái người Việt đang làm việc và sinh sống tại Trung Quốc đăng tải.

Khoảnh khắc yếu đuối của người cha khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào đã trở thành video viral khắp MXH Trung Quốc

Trong đoạn video, ông bố tuổi trung niên đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà khóc òa khi sắp phải rời xa con gái yêu của mình. Cô gái đang ở sân bay, chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc với bạn trai. Khi con gái cùng bạn trai bước vào khu vực làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay, người bố chỉ có thể sụp xuống, ngồi khóc nức nở vì không nỡ. Nhiều bình luận cho biết nhiều khả năng cô gái sắp chuyển hẳn sang Trung Quốc kết hôn, định cư nên lần ra đi này có thể rất lâu nữa hai cha con mới được hội ngộ.

Hình ảnh xúc động đã khiến tất cả người xem đều phải vỡ òa trước tình cảm giữa cha và con gái, đặc biệt là với những ai vì nhiều lý do mà đang không thể ở bên cạnh cha mỗi ngày. Đoạn clip chỉ ngắn 16 giây nhưng đã chạm vào trái tim cư dân mạng và thu hút rất nhiều bình luận:

"Chỉ hy vọng người đàn ông kia có thể chăm sóc cô ấy thật tốt, không để cha phải đau lòng"

"Mọi cuộc ly biệt đều thật buồn, vì cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ, liệu đây có phải là lần cuối gặp mặt không?"

"Vậy nên tôi và vợ đã từng nói rằng sẽ không bao giờ gả 3 cô con gái nhà mình tới nơi xa"

"Cha ngày thường mạnh mẽ lạnh lùng, nhưng cũng có lúc phải yếu lòng đến vậy"

Nguồn: Douyin

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc