Clip ô tô lao như tên bắn trên quốc lộ, tông chết người đi xe máy

Ngày 29/8, ông Phan Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại cảnh xe ô tô lao như tên bắn, khiến một người tử vong

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 29/8 trên quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn thôn Hà Nam, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Vào thời điểm này, xe ô tô con màu trắng (chưa rõ danh tính lái xe và BKS) lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với một người đàn ông (trú thôn Hà Nam, xã Đỉnh Sơn) điều khiển xe máy ngược chiều.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến một người tử vong. Ảnh cắt từ clip

Cú va chạm kinh hoàng khiến người đi xe máy bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ. Chiếc ô tô con cũng bị lật nhào bên đường, tài xế bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong