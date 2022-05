Clip: Nữ 'ninja' đầu trần phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn, hành động sau đó còn gây bức xúc hơn cả

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm giao thông được camera hành trình của ô tô lưu thông phía sau vào cùng thời điểm ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự chú ý.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 6h39 ngày 19/5 ở Thanh Hóa.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này có nhiều phương tiện đang qua lại trên đường hai chiều. Một người phụ nữ chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm vượt lên phía trước ô tô có gắn camera hành trình với tốc độ cao.

Khi nữ tài xế lách sang trái để chuẩn bị vượt chiếc ô tô màu đen phía trước thì bất ngờ va chạm với xe máy chạy hướng ngược lại do một người phụ nữ mặc áo trắng điều khiển. Cú tông mạnh khiến cả 2 tài xế ngã mạnh xuống đường.

Trước tình huống này, nữ tài xế xe ô tô mở cửa bước xuống xem xét tình hình, trao đổi qua lại với người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm. Sau đó, cả 2 tiến về phía người phụ nữ mặc áo trắng và ra sức chửi bới.

Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng đều không khỏi ngán ngẩm lẫn bức xúc trước cách lái xe và cả thái độ ngang ngược của người phụ nữ trên. Ai nấy đều lên án hành vi phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn, lại thêm việc không nhận sai phạm của mình và chửi bới người gặp nạn.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn