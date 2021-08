(CLIP) Nữ nhân viên tín dụng tay không giằng co với tên cướp có dao nhọn

Cảnh giằng co giữa nghi phạm và nữ nhân viên quỹ tín dụng ở Hà Tĩnh - Ảnh: Cắt từ camera quỹ tín dụng

Trước đó, khoảng 7h 5" ngày 3/8/2021, Nguyễn Thị Hòa ( (SN 1987, quê Thường Tín, thành phố Hà Nội) trùm kín mặt, đội mũ đến Quỹ tín dụng nhân dân Phong Bắc Trung đóng tại thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Thấy tại quỹ tín dụng chỉ có một nữ nhân viên làm việc, Hòa đã dùng dao khống chế, đe dọa để cướp tiền.

Sau đó hai bên giằng co với nhau, nữ nhân viên thoát được ra ngoài đóng cửa lại và hô hoán. Người dân địa phương và Công an xã Kỳ Bắc sau đó đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng.

Vụ việc đã được Công an xã Kỳ Bắc chuyển lên Công an huyện Kỳ Anh thụ lý để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Công Sơn

Nguồn tin: baovephapluat.vn