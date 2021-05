Clip NS Hoài Linh đích thân lên tiếng: "Sự nghiệp 30 năm đánh đổi mười mấy tỷ, quý vị cho ý kiến thử là có nên không?"

Ồn ào nhất ngày hôm nay đích thị là lùm xùm NS Hoài Linh và khoản 14 tỷ đồng tiền từ thiện miền Trung. Theo Người Lao Động, nam danh hài khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản ngân hàng do các kế hoạch cứu trợ, giúp đỡ bà con miền Trung bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch. Cho đến tối nay (24/5), phía NS Hoài Linh đã chia sẻ với chúng tôi đoạn clip đích thân lên tiếng, làm rõ tất tần tật về câu chuyện từ thiện gây xôn xao suốt vài tiếng qua. Trong clip, nam nghệ sĩ làm rõ: "Như lời hứa ban đầu của Linh, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ là trao số tiền từ thiện lũ lụt cho đồng bào miền Trung thì Linh sẽ có một cái báo cáo cho quý vị. Nhưng ngày hôm nay là ngày 21/5, Linh có nhận được một vài câu hỏi cái số tiền đó đang ở đâu, đã đi làm chưa.

Đây là lần đầu tiên Linh lên tiếng vì số tiền liên quan đến cộng đồng và cũng là lần đầu tiên Linh cảm thấy cần thiết lên tiếng. Trước hết Linh xin cảm ơn những người đã đặt ra câu hỏi này cho Linh để có cơ hội trình bày với quý vị. Linh cảm ơn các cơ quan truyền thông báo chí đã cho Linh cơ hội này để nói lên quan điểm của mình. Thưa quý vị, Hoài Linh đã chốt số tiền ngày 11/11/2020 trong tài khoản Linh đã đăng lên fanpage của mình. Số tiền đó là 13 tỷ 417 triệu đồng. Kính thưa quý vị, hiện nay tôi đã liên lạc với các địa phương để tiếp tục thực hiện công việc của mình để đến khi nào hết số tiền quý vị gửi thì thôi. Số tiền này sẽ gửi đến đúng người và đúng đối tượng. Kính thưa quý vị sau lần báo cáo này, thì Linh sẽ có một lần báo cáo nữa với đầy đủ các chứng từ khi đến trao tiền cho đồng bào. Trong đó sẽ có xác nhận của chính quyền sở tại".

Chưa hết, NS Hoài Linh cũng chiếu lên clip loạt giấy tờ của chính quyền xã, huyện, địa phương xác nhận đã lên kế hoạch từ thiện, chuyển tiền, quà thiện nguyện. Chốt lại khoản tiền chính xác, nam danh hài cho hay: "Và thực sự ra Linh xin nói lại tổng số tiền quý vị đã gửi vào trong tài khoản từ thiện, hiện nay cộng luôn lãi suất và những cái chi rồi là còn lại 13 tỷ 770 triệu đồng".

Your browser does not support the video tag.

Clip: NS Hoài Linh lên tiếng về chuyện từ thiện, khẳng định không biển thủ tiền và tung bằng chứng xác minh

Số tiền nam NS chốt lại ban đầu trên fanpage là hơn 13,4 tỷ đồng

Và số tiền hiện tại bao gồm cả lãi suất và trừ đi cả khoản nam NS Hoài Linh đã chi phục vụ cho việc thiện nguyện miền Trung chốt lại là hơn 13,77 tỷ đồng

Nghệ sĩ Hoài Linh đính kèm loạt giấy tờ có dấu xác nhận của địa phương khắp nơi từ tháng 1 đến đầu tháng 5 năm nay để chứng minh

NS Hoài Linh cũng chia sẻ thêm: "Có những quý vị gửi vào số tiền rất lớn nhưng cũng có những người gửi tiền rất nhỏ, 10 nghìn - 20 nghìn, cái đó quý vị xem nó tình cảm biết bao nhiêu. Thật ra thì sự yêu thương của khán giả dành cho Linh 30 năm, Linh không biết nói sao nhưng có nhiều khán giả sẽ thắc mắc rằng Linh có biển thủ không. Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này thì quý vị cho Linh 1 cái ý kiến thử là Linh có nên không chứ đừng nói đến chữ muốn.

Ông bà mình có câu 'Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng', còn nếu không nhắc số tiền này sẽ có người nói: 'Thằng Linh nó giữ để tiêu xài riêng cho nó'. Kính thưa quý vị, lại có 1 câu rất hay là 'Những gì không muốn người khắc biết, trừ khi mình đừng nên làm", nếu Linh giữ số tiền này hôm nay quý vị không biết thì ngày mai, ngày kia quý vị cũng sẽ biết. Linh sẽ không làm cho quý vị, những nhà hảo tâm chuyển đến cho Linh mang đến bà con miền Trung thất vọng. Sau cùng, Linh cảm ơn các ân nhân, những nhà hảo tâm trong nước cũng như kiều bào nước ngoài đã tin tưởng và gửi vào quỹ từ thiện này. Cảm ơn khán giả từ khắp mọi nơi lúc nào cũng tin tưởng và dõi theo Linh. Chúc quý vị nhiều sức khoẻ và bình an.

Hoài Linh mong cơn dịch bệnh này sẽ qua nhanh để Hoài Linh có điều kiện thực hiện lời hứa của mình là đích thân trao tặng từ thiện cho bà con miền Trung. Tôi sẽ nói lời xin lỗi với bà con miền Trung vì số tiền này đến muộn hơn dự tính ban đầu".

Vụ việc NS Hoài Linh và số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng cho miền Trung đang khiến người hâm mộ chú ý và dành sự quan tâm đặc biệt

Ảnh: Cắt ra từ clip, Facebook nhân vật

Tác giả: MyA

Nguồn tin: Trí thức trẻ