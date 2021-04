Clip: Người phụ nữ thản nhiên đứng nhìn bé trai 2 tuổi bị xe ô tô cán thương vong

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại tai nạn thương tâm khi xe ô tô cán qua trường bé trai, đáng nói, người phụ nữ chứng kiến toàn bộ sự việc lại chẳng mảy may quan tâm hay có ý giúp đỡ em bé gặp nạn.

Clip: Người phụ nữ đứng trơ mắt nhìn bé trai bị xe ô tô cán trúng

Theo nội dung đoạn video, bé trai khoảng 2-3 tuổi đang ngồi chơi trên đường, không may bị chiếc ô tô cán trúng. Thậm chí, chiếc xe còn cán qua người em bé, để lại hiện trường sự việc thương tâm.

Cạnh đó, một người phụ nữ đang đứng bế con nhỏ, chị này chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng chẳng mảy may quan tâm đến bé trai gặp nạn. Không la hét cảnh báo, không có bất cứ động thái nào sau khi thấy em bé ngã ra đất và bị bánh xe cán qua.

Một lúc sau đó, có người đàn ông chạy đến hiện trường, cố đuổi theo chiếc xe ô tô. Lúc này, người phụ nữ bế con vẫn... đứng nhìn.

Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận về rất nhiều bình luận lên án, phẫn nộ từ dư luận.

Được biết, sự việc xảy ra tại thị trấn Trì Điếm, thị xã Tấn Giang, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

