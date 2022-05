Clip: Người phụ nữ ăn mặc 'sang chảnh' vào shop mỹ phẩm, 'bàn tay hư' liên tục có hành động 'xấu xí'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ trộm tại cửa hàng mỹ phẩm khiến nhiều người chú ý.

Trong clip có thể thấy một người phụ nữ diện đồ sành điệu, ăn mặc chỉn chu đang lựa chọn mỹ phẩm trong cửa hàng. Tuy nhiên, để ý kỹ thấy người này một tay giả vờ chăm chú xem sản phẩm, tay còn lại "thó" đồ rồi cho vào túi áo. Thậm chí, chị ta bài bản đến mức nói chuyện hỏi han nhân viên tư vấn trước khi làm hành động đáng xấu hổ.

Clip: Vào shop mĩ phẩm, cô gái 'sang chảnh' nhanh tay trộm đồ vào túi rồi rời đi như không có chuyện gì

Không chỉ trộm một thứ, tiếp theo cô gái liền bước sang quầy dưỡng thể và nước hoa. Cô ta lại tiếp tục "xài chiêu cũ" trước đó của mình rồi nhét thêm 1 món đồ mà cô muốn.

Người phụ nữ sau khi lấy được 2 món đồ còn đứng lại nói chuyện với nhân viên bán hàng thản nhiên và bĩnh tĩnh cho đến tận lúc về. Được biết, 2 lọ sản phẩm mà người phụ nữ lấy đều có giá thành khá đắt đỏ lên đến hàng triệu đồng.

Những tưởng không ai biết, nhưng hành vi xấu xí của cô gái đã bị camera "tóm gọn". Đoạn clip sau khi đăng tải cũng đã khiến cộng đồng mạng tràn vào chỉ trích dữ dội. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc trông cô gái rất lịch sự, ăn mặc chỉn chu, dịu dàng nhưng không ngờ lại có hành vi đáng xấu hổ đến vậy.

"Nhìn đâu đến nỗi nào mà hành động trộm cắp chuyên nghiệp quá. Nhưng không ngờ lại bị camera bắt trọn khoảnh khắc nhé",

"Thời đại lên ngôi của những chiếc camera bằng chứng",

"Có những người ăn trộm theo tính cách thói quen",

"Hy vọng công an sớm tìm ra hung thủ. Biết để còn chữ",...

