Clip: Nam hành khách có hàng loạt hành động kém duyên nhưng thái độ của tài xế mới gây bất ngờ

Tình huống này được camera trong xe ô tô ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một nam hành khách có biểu hiện không tỉnh táo liên tục có hàng loạt các hành động kỳ lạ khi ngồi ghế sau.

Suốt cả đoạn đường, người đàn ông này không ngồi yên, lúc thì nằm ra ghế, khi lại gác chân lên ghế lái, thậm chí còn đạp trúng mặt tài xế... Lúc sau, người này nhoài người lên phía trước gọi tài xế, vừa nói vừa khua tay múa chân.

Đáng chú ý, trước hàng loạt những hành động khó hiểu của vị khách nam, tài xế vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng đều không khỏi ngán ngẩm xen lẫn bực tức hành vi của người đàn ông trên. Nhiều người đoán rằng nam hành khách này đang say rượu, bia nên tình trạng không tỉnh táo.

"Đúng là nghề làm dâu trăm họ mà, chịu hết nổi luôn! Mà bác tài vẫn tỉnh táo nhẫn nại quá!";

"Say kiểu gì thò cả chân ra đằng trước rồi đạp đầu đạp cổ người ta vậy. Xem mà mệt mỏi thay!";

"Trông chán thực sự. Gặp phải những trường hợp như thế này không thể không khó chịu. Bác tài đúng là bình tĩnh, tỉnh táo quá!".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn