Clip: Lao ra đường ngay trước đầu xe container, 2 cô gái thoát nạn thần kì

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h8 ngày 29/5 vừa qua tại Diễn Châu, Nghệ An. Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút đông đảo sự quan tâm.

Theo đoạn clip, 2 cô gái chở nhau trên xe máy điện từ sân đỗ xe tiến ra lòng đường. Khi vừa lao ra đường thì một xe container bất ngờ phóng vụt qua trước đầu xe máy điện. 2 cô gái không kịp phản ứng khiến cả người và phương tiện ngã nhào xuống đường, ngay sát bánh sau của container.

Rất may mắn, cả 2 cô gái đều không bị thương. Phát hiện sự việc, nhiều người đã chạy lại đỡ nạn nhân dậy.

Theo dõi đoạn clip, ai nấy đều không khỏi hốt hoảng trước cảnh tượng trên. Cộng đồng mạng cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người nên chú ý quan sát khi tham gia giao thông, nhằm tránh va chạm đáng tiếc.

"Xem mà cũng đứng tim. Các cụ chắc gánh còng lưng! 2 bạn này thật sự quá may mắn";

"Ngã ngay sát bánh container vậy mà không sao là tốt lắm rồi. Chắc bạn nữ kia bủn rủn tay chân không đứng lên nổi quá!";

"Có thể 2 bạn này thiếu quan sát nên vậy, hoặc xe bị vọt ga lên, nhưng dù gì thì cũng cần phải cẩn thận".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn