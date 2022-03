Clip: Kinh hoàng cảnh xe cẩu rơi khỏi xe tải, đè trúng người đàn ông

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h55 ngày 13/3, trên quốc lộ 48A đoạn qua xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, một chiếc xe tải chở theo xe cẩu đang đi từ đường nhánh ra đường chính thì bất ngờ lao thẳng sang bên kia đường. Thấy chiếc xe tải lao tới, người đàn ông ngồi trên xe máy lập tức bỏ chạy ra xa.

Chiếc xe tải sau đó đâm vào một hộ dân kinh doanh thức ăn gia súc. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe cẩu ở trên xe tải đổ xuống đường, đè trúng một người đàn ông đang dừng xe máy trên vỉa hè.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tử vong.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

