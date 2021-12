Clip hút 1,1 triệu lượt xem: Chồng vào tận phòng trọ bắt gian vợ sống chung với nhân tình và lý do phản bội không chấp nhận nổi

Những vụ đánh ghen, bắt gian luôn thu hút chú ý của cộng đồng mạng. Đằng sau sự ồn ào ấy lại là mỗi câu chuyện khác nhau khiến người ta không thể không suy ngẫm.

Mới đây, vụ đánh ghen gồm nhiều part được đăng tải trên TikTok hút 1,1 triệu lượt xem.

Chồng bắt quả tang vợ sống chung với nhân tình

Mở đầu, người chồng hùng hổ chỉ thẳng mặt vợ mình "giới thiệu": "Đây là con vợ em này, tất cả mọi người ra chứng kiến cho em. Nó dẫn trai về phòng trọ ngủ, nó bỏ chồng bỏ con. Con trai nó đây này, 1 thằng con trai nữa đang gửi dưới bà ngoại".

Dưới sự chứng kiến của mọi người trong xóm trọ, anh chồng hỏi luôn chủ nhà trọ: "Nó nói với chị nó và thằng kia là 2 vợ chồng đúng không ạ?".

Chị chủ nhà cũng sững sờ vì những gì chứng kiến vì ban đầu đến thuê cô vợ nói rõ có 2 vợ chồng, 2 đứa con. Và "người chồng" vẫn đến đó lại khác hẳn với người chồng đang đứng đây quay clip bắt quả tang.

Anh chồng đau khổ giãi bày: "Em nói thật, em làm ăn, mua xe mua cộ nợ nần..." rồi quay sang cô vợ tuyên bố: "Nhưng mà tao trả được nghe chưa, mày đừng thấy trước mắt tao khổ mà mày như thế nhá. Tao nói còn loại mày chả ra gì nữa đâu nghe chưa".

Có vẻ mọi người đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Không rõ vợ chồng họ sẽ quyết định ra sao nhưng những khó khăn, sóng gió trong hôn nhân là điều không tránh khỏi. Nếu không thể đồng cam cộng khổ cùng nhau thì hãy dứt khoát, đừng để những vấn đề như ngoại tình, đánh ghen, cãi lộn ảnh hưởng đến con cái.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc