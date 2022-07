Clip Hồ Hoài Anh đi chơi cùng Hồng Đăng tại Tây Ban Nha, nam nhạc sĩ có tuyên bố đầy bất ngờ

Theo tờ báo địa phương Ultima Hora cho biết cô gái người Anh đã nói vưới cơ quan chức năng rằng hai người đàn ông (một người 37 tuổi, một người 42 tuổi) đã tấn công mình tại 1 khách sạn ở Andratx, phía tây nam của hồn đảo sau khi gặp gỡ tại 1 nhà hàng gần đó. Hai nhân vật này được mô tả là diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam.

Đáng chú ý, theo lời của cô thiếu nữ 17 tuổi, cả hai còn bắt cô đi tắm sau khi thực hiện hành vi đồi bại để loại bỏ bằng chứng có thể buộc tội họ. Bộ đôi nghệ sĩ bị bắt tại khách sạn giấu tên vào rạng sáng thứ 7 (ngày 25/6) và hiện đã được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

Đến nay, dù chưa công bố dang tính, MXH đang lan truyền tin đồn 2 nghệ sĩ trong ồn ào trên là nam diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ngay lập tức, CĐM cũng “đào” lại đoạn clip Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trên sân golf tại Tây Ban Nha.

Trong đoạn clip, Hồ Hoài Anh vô cùng vui vẻ livestream, tiết lộ mình đang chơi golf tại Tây Ban Nha: “Xin chào anh,chị em Facebook, lần đầu tiên tôi livestream nhưng mà bởi vì sướng quá. Tôi đang có mặt tại đây cùng với anh Hồng Đăng”.

Qua đó, Hồ Hoài Anh quay nam diễn viên Hồng Đăng và đồng đội đi chơi golf cùng mình, cũng như khoe sân mình đang chơi tại đảo Mallorca Tây Ban Nha vô cùng hào hứng.

Đoạn clip trên hiện tại vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên MXH và được CĐM bình luận liên tục.

Đến nay, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều chưa có sự lên tiếng chính thức, Những thông tin trên mạng hiện tại vẫn đang chỉ là nghi vấn, CĐM nên có cái nhìn tỉnh táo và tiếp nhận những thông tin chính thống.

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT