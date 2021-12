Clip: Đối tượng kề dao vào cổ cô gái trước mặt công an, diễn biến khiến tất cả "nín thở"

Mới đây mạng xã hội xôn xao một đoạn clip quay lại vụ khống chế con tin xảy ra tại cánh đồng xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Theo nội dung được đăng tải, trong đoạn clip, 1 người đàn ông dùng dao kề cổ, khống chế người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe máy. Đứng bên cạnh có chiến sĩ công an đang hết sức khuyên nhủ người đàn ông bình tĩnh, không được manh động.

Tuy nhiên người đàn ông liên tục bắt chiến sĩ công an lùi ra xa, không được tiến lại chỗ mình. Rất đông người dân có mặt tại hiện trường chứng kiến vụ việc.

Clip: Kề dao vào cổ cô gái ngay trước mặt công an, diễn biến khiến tất cả hồi hộp

Sau đoạn clip, nhiều người cho biết tên cướp đã được lực lượng chức năng khống chế. Vụ việc đang được tiến hành điều tra nguyên nhân, làm rõ.

