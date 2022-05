Clip: Đậu ô tô trước gara chắn lối đi, tài xế tá hỏa nhìn hiện trạng chiếc xe khi quay lại

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được người dân khu vực ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm.

Thông tin từ người đăng tải, một tài xế đã đỗ xe ô tô chắn trước cửa gara rồi ra quán nhậu gần đó ngồi. Bức xúc trước sự việc này, thợ làm việc tại gara ra tháo luôn bánh của xe ô tô.

Cùng với đó còn viết lời nhắn lên tờ giấy và dán trên kính trước của xe: "Cấm đậu xe. Có xe ra vào thường xuyên".

Chắc hẳn tài xế ô tô không khỏi ngỡ ngàng và hoang mang khi quay trở lại và thấy chiếc xe bị mất bánh.

Cũng theo người chia sẻ clip, hai bên sau đó đã nói chuyện giải quyết và gắn lại bánh xe.

Cộng đồng mạng sau khi theo dõi đoạn clip cũng lắc đầu ngán ngẩm trước cách hành xử của cả hai bên. Phần đông đều lên án hành động đỗ xe vô ý tứ của tài xế, trong khi một số khác không đồng tình với cách "trả đũa" của nhóm thợ.

"Có xe thì lựa lựa chỗ mà đỗ ý tứ, có ý thức một tí. Chứ cứ đỗ chềnh ềnh trước quán hay chỗ làm ăn kinh doanh, thậm chí cả nhà riêng của người ta thì làm sao mà không khó chịu cho được!";

"Mấy anh thợ này cũng liều thật cơ! Tháo bánh xe người ta ra lỗi cũng không nhẹ đâu. Có khi còn tự rước rắc rối vào thân! Có gì thì nói chuyện giải quyết, làm vậy chủ xe cũng không để yên ấy!";

"Không biết bao nhiêu vụ người dân xung quanh phá hoại xe vì tài xế đỗ lung tung rồi, chủ xe thì chịu thiệt, mà người phá cũng gặp rắc rối. Vậy mà sao cứ diễn ra mãi thế!".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn