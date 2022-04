Clip: Đang đẩy cửa vào nhà, người phụ nữ bất ngờ nhận cái kết 'điếng người'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một pha tai nạn bất ngờ của một người phụ khiến người xem cũng phải "đứng tim" theo dõi.

Clip: Đang đẩy cửa vào nhà, người phụ nữ không ngờ nhận cái kết 'điếng người'

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 31/3, được camera an ninh ngôi nhà ghi lại toàn bộ diễn biến. Lúc này, một người phụ nữ đang đi bộ từ ngoài đường vào trong nhà. Cô đẩy chiếc cửa kéo bằng sắt để vào trong, sau đó kéo cửa đóng lại. Ngay sau đó chỉ vài giây, bỗng nhiên chiếc cửa sắt lớn bỗng đổ sập xuống, đè trúng người phụ nữ.

Do tình huống xảy ra bất ngờ cùng với trọng lực rất nặng của chiếc cửa sắt, người phụ nữ bị đè bẹp dưới cánh cửa, nằm sập xuống đất.

Nghe thấy tiếng động lớn, một người trong nhà đã vội chạy ra, nâng chiếc cửa sắt lên để giúp nạn nhân thoát ra khỏi tình trạng bị kẹt dưới cánh cửa sắt.

Theo hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, nạn nhân lê lết mãi mới thoát ra được, tay cô ôm chặt đầu, đau đớn.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm trên. Đồng thời không ít ý kiến cảnh báo mọi người nên cẩn thận, kiểm tra thường xuyên loại cửa sắt kéo này. Bởi đã có nhiều trường hợp tai nạn cũng từ chiếc cửa dạng này mà ra.

Một số dân mạng bình luận:

"Không biết chị gái áo xanh có sao không. Cả cánh cửa sắt đập vào đầu, nhìn thôi đã thấy đau hộ rồi",

"Cái cửa loại này nhiều vụ lắm rồi đấy. Nhà nào đang dùng loại này thì nhớ cẩn thận nhé. Đặc biệt là không cho trẻ nhỏ đánh đu lên cửa, rất nguy hiểm",

"Cô ấy chỉ kéo nhẹ mà đã đổ luôn rồi. Không hiểu ông lắp cửa làm ăn kiểu gì",...

Hiện đoạn clip vẫn thu hút sự quan tâm bình luận trên mạng xã hội.

