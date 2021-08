Clip CSGT nổi tiếng Bình Dương khiến hội đua xe run sợ lại chùn bước khi một "đối tượng" vung chùy lên dọa

Your browser does not support the video tag.

Clip anh CSGT "chùn bước" trước em bé 4 tuổi, ai xem cũng cười rồi lại rưng rưng

Người ta thường bảo, đừng bao giờ nói dối trẻ thơ, vì chúng sẽ phản ứng rất mạnh khi biết sự thật ấy. Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc một anh CSGT phải thừa nhận mình nói dối về chuyện dịch bệnh với em bé 4 tuổi đã khiến dân tình thích thú.

Chuyện là, anh CSGT đứng cách em bé (chính là con trai mình) xa xa, nói vọng qua trò chuyện. Cuộc đối đáp của hai cha con ngắn gọn thế này:

"- Hết dịch ba mới về

- Hết dịch chưa?



- Chưa hết dịch!



- Sao bữa ba nói hết dịch rồi?



- Ba nói hết dịch là ba nói giỡn á!".



Nghe đến đây, cậu bé rút cây chùy nhựa giắt sau lưng ra liền, xông đến đòi "thi triển võ công" với ba. Cậu bé tỏ ra giận hờn vì ba nói dối mình chuyện đã hết dịch, tức là ba chưa về nhà như lời hứa. Ba em cũng "đáp lễ", làm động tác như đang rút súng ra tỉ thí với em.

Một người đàn ông lớn tuổi ở gần em bé thì liên tục dặn dò bé đừng lại gần, phải giữ khoảng cách với ba, có lẽ để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Thế lực nhí "thách đấu" với anh CSGT nổi tiếng ở Bình Dương

Dân mạng bày tỏ cảm xúc trước video ngắn này, vừa buồn cười vừa thương hai ba con, gần nhau trong gang tấc mà không được tiếp xúc như ngày thường. Cũng có người nhận ra danh tính của anh CSGT này.

- Ba kỳ ghê, làm người ta mừng hụt xong còn đòi bắn người ta nữa!

- Nghe tiếng ông của bé la: "Đừng có lại gần ba" mà muốn khóc luôn. Ai cũng có gia đình cả, công việc họ làm trách nhiệm trên vai. Chỉ mong hết dịch để cuộc sống tất cả trở lại bình thường!

- Ồ ai giống chú Tiến, "thiên địch" của mấy anh em racingboy Bình Dương vậy? Ở ngoài chú ngầu lắm đó, vậy mà ở nhà hiền queo vậy, bị thằng nhóc bắt nạt luôn!

- Nhìn hai cha con nói chuyện vui vậy thôi chứ chắc trong lòng buồn lắm đó! Cái ôm thôi mà nay càng khó nữa!

"Shin tưởng hết dịch rồi, ba về ôm Shin, ai dè ba nói xạo"

Người quay và đăng tải video đang gây chú ý này, mẹ em bé chia sẻ, chồng cô đúng là Trung úy Nguyễn Bảo Tiến (thuộc Đội CSGT thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Anh Tiến khá quen mặt với người Bình Dương vì anh và các đồng đội thường trấn áp, xử phạt các thanh niên đua xe, quậy phá tại địa phương.

Gia đình nhỏ của chiến sĩ CSGT nổi tiếng Bình Dương.

Diễm My, cô vợ 9X của chiến sĩ Tiến tâm sự: "Chồng em hiện là một trong những chiến sĩ đang trực chốt kiểm dịch ở ngã 4 Sở Sao. Anh trực chốt theo ca, 1 ngày trực 2 ca, mỗi ca 8 tiếng. Hết ca trực là anh về đội ngủ chứ không về nhà.

Clip cuộc gặp ngắn ngủi của hai ba con đó là mới đây, em có mua thuốc online và nhờ ông xã nhận giùm. Anh ghé qua nhà mang thuốc đưa cho em rồi đi liền. Bé Shin lanh lắm, hôm đó nói chuyện với ba nhiều nhưng em chỉ quay một chút thôi".

"Thế lực nhí" Shin rất yêu ba và thân thiết với ba.

Cô chia sẻ thêm, bé Shin con trai của hai người được 4 tuổi rưỡi. Shin và ba rất thân nhau, thường chơi đùa thoải mái như hai người bạn vậy.

"Cách đây vài hôm ba Shin gọi, nói giỡn là hết dịch rồi. Shin vui mừng nghĩ là hết dịch, hôm qua ba về là sẽ được ôm ba. Mà cuối cùng chưa hết dịch.

Shin nhớ ba quá, định chạy ra ôm hoài, ông ngoại phải liên tục nhắc con giữ khoảng cách. Hôm bữa nằm ngủ, Shin khoe với ông mai ba về chở con đi Đà Lạt, ba con nói hết dịch rồi đó", Diễm My cho biết thêm.

Diễm My cùng tâm trạng với gia đình của những chiến sĩ trong tuyến đầu chống dịch, nhưng vẫn là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác.

