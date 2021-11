Clip: Cô dâu Nghệ An chuyển dạ ngay trong đám cưới, vội vã lên xe hoa đi đẻ

Đoạn clip quay lại cảnh cô dâu hớn hở ngồi trong xe hoa để chuẩn bị đến bệnh bệnh viện sinh em bé đang được nhiều người chú ý. Theo chia sẻ của người đăng clip, đám cưới diễn ra hôm 16/11. Cô dâu mới chỉ làm xong lễ thành hôn, chưa kịp đi các bàn cảm ơn quan khách thì đã có dấu hiệu sinh em bé.

Lập tức, cô dâu được bạn bè hỗ trợ vào thay quần áo và lên xe hoa đi đẻ luôn. Vì chưa đau lắm nên cô dâu vẫn tươi cười vui vẻ, người nhà đứng xung quanh vừa lo lắng, vừa buồn cười cho tình huống hài hước hiếm có này.

Cô dâu vội vàng lên xe hoa đi đẻ, chưa kịp đi cảm ơn quan khách.

Mỹ Linh - bạn của cô dâu, cũng là người đăng tải clip cho biết bạn mình đã dự định tổ chức đám cưới từ lâu. Nhưng do dịch bệnh nên phải hoãn đến tận bây giờ, khi đã sắp đến ngày sinh nở. Bị hoãn quá lâu nên cô dâu muốn sinh con xong rồi mới tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, gia đình chồng lại muốn tổ chức luôn để cô dâu có thể sinh em bé tại nhà nội.

“Đáng lẽ 2 tuần nữa bạn mình mới đến ngày dự kiến sinh. Chắc em bé muốn chung vui cùng bố mẹ nên đòi ra sớm” - Mỹ Linh hài hước nói.

Được biết hiện tại sau gần 1 ngày nhập viện, cô dâu vẫn chưa sinh. Mọi người gửi rất nhiều lời chúc mừng đến bà mẹ trẻ, mong sớm mẹ tròn con vuông.

