Clip: Chú bò liên tục ngã quỵ trên đường trơn trượt vì băng tuyết ở Lào Cai, minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của thời tiết

Những ngày gần đây, do nhiệt độ giảm sâu, nhiều tuyến đường tại một số địa phương ở Lào Cai bị đóng băng, trơn trượt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Cá biệt một số nơi được coi là "đỉnh lạnh" như Sa Pa, Ý Ly, Fansipan... đã có tuyết rơi. Cái rét kỷ lục cũng gây không ít thiệt hại cho người dân, nhiều vật nuôi đã chết, hoa mầu bị hư hại.

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một chú bò di chuyển một cách vật vã trên đường trơn trượt vì băng tuyết khiến nhiều xót xa, là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho sự khắc nghiệt của thời tiết.

Clip: Chú bò ngã nhào khi đi trên đường trơn trượt. Nguồn: Tin Nguyen Van

Những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, do đường đã bị đóng đầy băng tuyết dẫn tới trơn trượt khiến chú bò liên tục trượt ngã, dù đã nhiều lần gắng gượng di chuyển nhưng bất thành, chú bò vẫn tiếp tục ngã.

Mãi sau đó, con bò này mới men được vào ven đường có cây cỏ mới có thể đứng vững. Tuy nhiên, xung quanh mưa mù, đường bắt đầu có băng giá trơn nên nhiều người cũng bày tỏ lo lắng cho "số phận" chú bò đáng thương này trong tiết trời lạnh giá, khắc nghiệt như hiện nay.

Những ngày này, không chỉ ở Lào Cai, tại Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn... nền nhiệt xuống thấp khiến mặt đường bị đóng băng, trơn trượt, các phương tiện gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Thậm chí không ít tuyến đường, lực lượng chức năng đã phải đặt cảnh báo từ xa, cấm đường để đảm bảo an toàn.

Được biết, do không khí lạnh tăng cường, nên nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều khu vực tỉnh Lào Cai như Sa Pa, đỉnh Fansipan… có tuyết rơi trắng xóa, dày đặc. Thấp nhất của Sa Pa nhiệt độ ghi nhận là -0.8 độ C. Băng giá đã xuất hiện tại Ô Quý Hồ, xã Y Tý, một số xã của huyện Bát Xát đã có tuyết rơi dày từ 10-20cm.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc