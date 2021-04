Clip chồng tát, đấm vợ trên phố đi bộ Hồ Gươm: "Tôi ở nhà nấu cơm, nuôi con mà nó đi theo trai"

Một phần diễn biến của sự việc đã được người đi đường chứng kiến ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút được sự theo dõi của người xem.

Theo người đăng tải clip chia sẻ thì người phụ nữ mặc váy tím đang đi hẹn hò với trai lạ thì bị chồng bắt gặp. Không giữ nổi bình tĩnh, anh ta đã lao vào đánh người đàn ông kia rồi kéo vợ về.

Đoạn clip dưới đây ghi lại diễn biến sau đó, anh chồng không ngừng mắng chửi rồi thậm chí là động tay động chân với vợ. Người chứng kiến xung quanh đã phải chạy tới can ngắn để mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa.

"Mày để tao điên lên thế à? Bà con quay hộ tôi video này. Tôi ở nhà nuôi con mà nó lại đi theo trai. Tôi đã theo dõi từ 6 giờ cho tới bây giờ...", người chồng bức xúc lên tiếng.

Người chồng mặc đồ lao động bắt gặp vợ đi hẹn hò với trai lạ

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc