Clip: Bố phản ứng cực nhanh, cứu con gái 14 tháng tuổi thoát đuối nước

Sự việc xảy ra tại gia đình anh Cleyton Alves Pinto (38 tuổi) sống tại Matrinchã, Góias, Brazil.

Trong clip, một bé gái tên Bella, 14 tháng tuổi đang chơi gần bể bơi thì bất ngờ ngã xuống nước. Vài giây sau đó, anh Pinto mới phát hiện ra sự việc và vội vàng nhảy xuống hồ bơi để bế cô con gái Bella lên khỏi mặt nước.

Chị Karlla Aráujo (28 tuổi), mẹ của bé Bella cho biết, mọi việc diễn ra rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng chồng tôi hét lên, tôi chạy từ trong nhà ra và được biết chuyện gì vừa xảy ra.

Dù sau cú ngã xuống bể bơi Bella không hề khóc nhưng chị Karlla cho biết con gái chị bỗng trở nên sợ nước và quấy khóc nhiều khi phải đi tắm.

Đoạn clip ghi lại sự việc đã được Karlla đăng tải lên mạng để cảnh báo những bậc phụ huynh khác về sự nguy hiểm khi không trông chừng trẻ nhỏ dù chỉ trong giây lát.

"Chúa đã cứu gia đình chúng tôi khỏi bi kịch, tôi hy vọng clip này sẽ góp phần cảnh báo thêm tới các vị phụ huynh, để mọi người thêm cẩn trọng khi đang nuôi con nhỏ. Từng giây phút đều tiềm ẩn nguy cơ, ngay cả khi chúng ta tưởng rằng mọi thứ có vẻ an toàn và nằm trong tầm kiểm soát của mình", Karlla chia sẻ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn