Clip: Bác tài cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam theo cách đầy sáng tạo nhận về nhiều lời khen ngợi

Sau 19 năm, U23 Việt Nam đã trả được "món nợ" thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 2003 tại sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games khi đánh bại U23 Thái Lan 1-0.

Trước khi trận chung kết của U23 Việt Nam - U23 Thái Lan diễn ra, nhiều cổ động viên đã lên kế hoạch đi cỗ vũ sao cho ấn tượng nhất. Khắp các con đường, góc phố, đâu đâu cũng rần rần không khí hân hoan, náo nhiệt để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau hình ảnh vô cùng ấn tượng về chiếc xe hơi in hình HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ Việt Nam.

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Bác tài cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam đầy sáng tạo nhận về nhiều lời khen ngợi. Nguồn: Mỹ Duyên)

Theo đó, tài xế tận dụng tấm gương phía sau xe để dán hình ảnh của vị HLV và các cầu thủ, kèm theo đó là dòng chữ "Việt Nam vô địch". Tiếp đó, tài xế tận dụng cần gạt nước để gắn lá cờ Tổ Quốc lên, khi xe di chuyển sẽ tạo ra hiệu ứng HLV Park Hang Seo đang vẫy cờ đầy tự hào.

Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước sự sáng tạo của bác tài. Với tinh thần yêu bóng đá dâng cao như vậy, nhất định là nguồn động viên cực kỳ lớn cho các tuyển thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cũng cho rằng, việc dán hình kín gương phía sau như trên vô tình khiến bác tài không quan sát được gương chiếu hậu. Do đó, mọi người khuyên bác tài, sau khi ăn mừng xong nhớ tháo bức hình xuống để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn