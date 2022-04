Clip: 5 anh em siêu nhân 'quẩy cực sung' trong đám cưới khiến dân tình vô cùng thích thú

Đám cưới là dịp trọng đại của mỗi cặp đôi, vì thế ai cũng muốn không khí buổi lễ sẽ vui vẻ và đủ đầy nhất. Để dịp trọng đại thêm phần đặc sắc, các cặp đôi không ngại bỏ kinh phí mời ca sĩ, vũ đoàn về biểu diễn. Những phần trình diễn ấn tượng khiến cả cô dâu - chú rể lẫn quan khách không khỏi hào hứng suốt cả lễ cưới.

Mới đây, trong ngày vui của mình, một cặp cô dâu - chú rể đã mời nhóm vũ công đến biểu diễn cho hôn lễ của mình khiến dân tình vô cùng thích thú.

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, nhóm vũ công hóa thân thành 5 anh em siêu nhân với trang phục đủ màu và biểu diễn hết sức nhiệt tình, vừa hát vừa thực hiện vũ đạo sôi động tạo nên không khí đám cưới tưng bừng nhất. Không những vậy, đoàn vũ công còn hòa vào dàn khách mời, mời mọi người nhảy cùng khiến cả hôn trường hào hứng theo. Hầu hết khách mời ai nấy cũng dõi mắt nhìn theo tiết mục này, đồng thời lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Bên cạnh đó, đám cưới còn có sự góp mặt đặc biệt của cô con gái của hai vợ chồng. Cô con gái được mẹ bế quẩy cực sung khiến ai nấy phải trầm trồ. Theo phán đoán của cộng đồng mạng có lẽ vì dịch Covid-19 nên gia đình phải dời ngày cưới đến gần đây mới có thể tổ chức.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ mong muốn trong đám cưới của mình sẽ tìm được vũ đoàn có tâm như vậy, có thể khuấy động cả sân khấu trong dịp trọng đại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn