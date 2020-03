Your browser does not support the video tag.

Đối với CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An, trận đấu mở màn mùa giải mới chính là cuộc hành quân làm khách trên sân CLB bóng đá Sài Gòn. Trước ngày lên đường, các cầu thủ CLB Sông lam Nghệ An đang tích cực tập luyện chiến thuật, hướng đến một kết quả tốt ở mùa giải năm nay.