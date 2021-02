Cienco 4 sa lầy tại Nghệ An: 2 dự án chung 1 kết cục?

Tan giấc mơ hoa

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giao thông, năng lực đã được kiểm chứng rộng rãi thông qua hàng loạt dự án quy mô trải dài khắp cả nước. Dù vậy đó là câu chuyện của thời hoàng kim, giờ đây dường như gió đã đổi chiều.

Rất nhiều nguyên do dẫn đến khủng hoảng, rõ nhất phải kể đến quá trình thắt chặt đầu tư công. Khi tình hình chung không còn êm xuôi, dẫu muốn hay không Cienco 4 buộc phải gồng mình thay đổi nhằm hòa theo nhịp đập của thời cuộc.

Bằng chứng, đơn vị này đã chủ động mở rộng phạm vi đầu tư, quan tâm sâu hơn đến các lĩnh vực “ngoài ngành”, điển hình như du lịch nghỉ dưỡng hay bất động sản. Tiếc thay “cú bẻ lái” táo bạo dường như chệch đường ray, thực trạng trên đang hiện rõ tại Nghệ An.

Sau 4 năm, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ở đảo chè Cầu Cau vẫn ở dạng sơ khai. Ảnh: Việt Khánh.

Chẳng nói đâu xa, năm 2017 Cienco 4 lập kế hoạch chi hơn 1.500 tỷ đồng, quyết tâm biến đảo chè Cầu Cau, địa danh được ví von là “Sapa xứ Nghệ” thành điểm du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu.

Có nhiều cơ sở để tin tưởng kế hoạch hoành tráng sẽ sớm thành hiện thực. Thứ nhất là thương hiệu của một Nhà đầu tư hàng đầu, kế đó là chủ trương phù hợp với quy hoạch chung (đón đầu thành công đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, dài 725km, tổng chi phí 4,5 tỷ USD. Cao tốc chạy qua địa phận cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương), sau nữa là sự hứng khởi đến từ các bên liên quan.

Nói có sách mách có chứng, ý thức được vận may trời ban, chính quyền các cấp cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An đã trải thảm đỏ, sẵn sàng tạo mọi điều kiện nhằm hỗ trợ đối tác sớm hoàn thiện các vấn đề về thủ tục pháp lý. Thái độ thiện chí được thể hiện bằng Quyết định 550/QĐ-UBND của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2017, sau nữa là Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000…

Những tưởng động thái mở sẽ là nền móng vững chắc đưa dự án băng băng về đích, nào ngờ sự thể về sau lại diễn tiến theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược, đến mức ngay cả những người trong cuộc cũng không tưởng tượng nổi, để rồi giờ đây mọi thứ dường như đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Thời thế xoay vần tức thì kéo theo tâm trạng đắn đo, ái ngại. Công tác bồi thường GPMB rơi vào bế tắc, kết hợp với diễn biến tậm tịt của dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, thêm sự tác động nghiêm trọng của Covid – 19 được xem là tổng hòa nguồn cơn.

Suốt 4 năm trời chờ đợi mòn mỏi, hàng trăm hộ dân, hàng ngàn con người thuộc 2 xã Thanh An và Thanh Thịnh bị xáo trộn nặng nề về mặt tâm lý. Niềm tin đã cạn, nay tất thảy chỉ muốn một câu trả lời dứt khoát: Làm hay không làm?

Một câu hỏi đơn thuần nhưng mãi không có phản hồi thỏa đáng, điều này cho thấy các bên đang rối như canh hẹ. Hiểu rõ hơn ai hết sự tình, bản thân Cienco 4 thực tâm muốn chấm dứt tình cảnh “đêm dài lắm mộng”.

Trên thực tế, xuyên suốt thời gian qua ông lớn một thời cùng tỉnh Nghệ An đã ra sức khâu nối, mời chào các đối tác lắm của nhiều tiền cùng gỡ khó. Dù vậy tín hiệu khả quan vẫn chưa đến, mọi thứ giờ đây vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Bỏ của chạy lấy người

Chưa đến mức “chết yểu” như dự án đảo chè Cầu Cau nhưng những gì đang diễn ra tại Khu Đô thị Long Sơn đang khiến Cienco 4 trải qua lắm phen trầy trật, từ chỗ tưởng như vớ bẫm được vàng ròng nay đơn vị đang bạc mặt trông thấy.

Quy mô dự án điểm khoảng 28 ha, triển khai tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Đây là phần đất Chủ đầu tư được đối ứng sau khi hoàn thành dự án Cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Chính quyền liên tục trì hoãn trong việc cấp đất buộc Cienco 4 phải chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Long Sơn cho chủ đầu tư khác. Ảnh: Việt Khánh.

Qua nắm bắt diễn biến, đầu năm 2019 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các Quyết định giao đất để doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện dự án. Tuy nhiên do cấp “chồng lấn” một số diện tích nên kế hoạch bị trì hoãn liên hồi, vì lý do này Cienco 4 lãnh đủ hậu quả.

Đánh giá khách quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 hoàn toàn ở thế bị động. Về lý đơn vị này nghiễm nhiên được đối ứng 100% quỹ đất sạch, thế nhưng trên thực tế chỉ Khu Long Sơn 2 và Long Sơn 4 được cấp đầy đủ, 2 khu còn lại càng gỡ càng rối.

Đồng vốn không mấy dư dả, cực chẳng đã Cienco 4 buộc phải tính đến phương án an toàn. Cuối 2020 doanh nghiệp này đã chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị Long Sơn 2 và một phần Long Sơn 4 cho chủ đầu tư khác…

