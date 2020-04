Chuyển công tác Trung tá Cao Giang Nam: Không vì Đường nhuệ

Ngày 28/4/2020, nhiều tờ báo trong nước thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã có quyết định điều chuyển công tác trung tá Cao Giang Nam giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Thái Bình.

Trước khi được điều chuyển công tác, trung tá Cao Giang Nam giữ chứ Phó trưởng Công an TP. Thái Bình trong nhiều năm liền.

Trung tá Cao Giang Nam.

Liên quan đến việc điều chuyển công tác trung tá Cao Giang Nam, tờ Người lao động dẫn nguồn tin cho biết, việc điều động công tác nhân sự này là việc làm bình thường chứ không phải vì Trung tá Cao Giang Nam liên quan đến vụ án Đường nhuệ đang bị khởi tố, điều tra trong thời gian gần đây.

Được biết, trung tá Cao Giang Nam từng là Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Năm 2014, trung tá Cao Giang Nam chuyển về Công tác tại Công an Thành phố Thái Bình và giữ chức Phó trưởng Công an TP. Thái Bình phụ trách mảng điều tra, đồng thời là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình.

Trong thời gian giữ cương vị này, Trung tá Cao Giang Nam đã ký quyết định đình chỉ điều tra 2 vụ án liên quan đến Đường nhuệ.

Tác giả: Ngọc Mai

Nguồn tin: Báo Đất Việt