“Chuyện cổ tích” của thiếu nữ trở về gia đình sau gần một thập kỷ bị bán

Từ một dòng trạng thái trên mạng xã hội

Phòng Cảnh sát hình sự Công An tỉnh Nghệ An vừa “giải cứu” thành công một nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc gần 10 năm trở về địa phương.

Nạn nhân là Mai Hoa (trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Thời điểm bị lừa bán là vào năm 2011, khi đó Mai Hoa mới 12 tuổi.

Lực lượng chức năng làm việc với cô gái để làm rõ sự việc.

Nhiều tháng trước, Mai Hoa đang ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) thì đăng 1 dòng trạng thái trên mạng xã hội về việc muốn tìm về quê hương ở Việt Nam. Thông tin này sau đó được nhiều người chia sẻ, rộng rãi.

Từ đó, thông tin của Mai Hoa được người cậu quê ở Kỳ Sơn, biết đến. Nghĩ cô gái đang tìm gia đình kia có thể là người cháu năm nào đã bị lừa bán nên người cậu lập tức liên hệ.

Khi hai cậu cháu gọi điện liên lạc với nhau, cả hai đều vỡ òa trong hạnh phúc. Sau khi xác nhận được cháu mình, người cậu đã thông báo đến lực lượng chức năng để nhờ hỗ trợ đưa cháu về đoàn tụ với gia đình.

Tiếp nhận thông tin, ngày 12/8 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức Rồng Xanh, Công an huyện Kỳ Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vào cuộc “giải cứu” thiếu nữ.

Hai mẹ con gặp lại nhau sau gần 1 thập kỷ xa cách, sự thật mà người mẹ cứ ngỡ đó như một câu chuyện cổ tích.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng lừa bán Mai Hoa là Vi Thị Nguyệt (SN 1968, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) - một người hàng xóm. Hiện nay đối tượng Nguyệt đã bỏ trốn.

Cụ thể, Nguyệt lừa bán Mai Hoa sang Trung Quốc để làm vợ một người đàn ông bản địa. Tuy nhiên do cô bé còn nhỏ, sức khỏe yếu nên họ từ chối.

Điều may mắn là Mai Hoa được một gia đình người Trung Quốc mua làm con gái nuôi với giá 60 vạn nhân dân tệ, tương đương gần 200 triệu đồng.

Gặp lại con gái sau gần 1 thập kỷ xa cách

Sau khi giải cứu về Việt Nam, Mai Hoa được cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng để phòng chống Covid-19. Hết thời gian cách ly theo quy định, lực lượng chức năng đã đưa Mai Hoa trở về Nghệ An.

Gần một thập kỷ trôi qua, ngày trở về của Mai Hoa như một câu chuyện cổ tích. Người mẹ tưởng chừng như không thể gặp lại con gái nay vỡ òa trong niềm hạnh phúc không nói nên lời.

Trở về quê hương, gặp lại bố mẹ, người thân trong gia đình, cô gái không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Mai Hoa nhớ lại: "Lúc em bị bán còn quá nhỏ nên không ai mua em làm vợ. May mà có một gia đình nông dân, hiếm muộn đã mua em về làm con nuôi. Họ thương em lắm, em được ăn học, được vui chơi như các bạn khác".

Bà Xeo Thị Oanh (mẹ của Mai Hoa) vui mừng: “Sau từng đó thời gian, tôi cứ tưởng sẽ không gặp được con gái mình nữa. Nào ngờ nó lại trở về, đây cứ như là đang nằm mơ vậy. Con gái tôi, nó lớn quá, nó về rồi”. Gia đình bà Oanh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng chức năng đã hỗ trợ, giúp đỡ để cháu có thể đoàn tụ với mọi người.

Thời điểm bị bán Mai Hoa mới 12 tuổi, khi trở về đã là một cô gái 21 xinh xắn, tràn đầy sức sống.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: Trường hợp của Mai Hoa là rất may mắn, cô gái được một gia đình hiếm muộn mua về làm con, chăm sóc chu đáo. Còn nhiều trường hợp khác khi bị lừa bán thường phải làm vợ, bị quản lý, theo dõi rất sát sao, nếu bỏ trốn sẽ bị đánh đập.

Còn với cháu Hoa bị bán lúc mới 12 tuổi, ngày đoàn tụ với gia đình cháu đã là một cô gái 21 tràn đầy sức sống. Chúc cho sự đoàn tụ này mãi mãi hạnh phúc.

Trước đó, ngày 29/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công An Nghệ An đã đưa em Mai Hoa (SN 1998) về trao trả cho gia đình tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An, sau 10 năm bị bán ra nước ngoài. Năm 2011, Mai Hoa bị lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Do Hoa còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên người mua từ chối. Sau đó em được một cặp vợ chồng hiếm muộn mua làm con nuôi.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí