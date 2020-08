Chuyển biến mới tại Khu đô thị Hưng Lộc của Dầu khí Nghệ An

Vị trí giao giữa hai tuyến đường qui hoạch giáp dự án KĐT Hưng Lộc của PVIT. (Ảnh: Hoàng Huy).

Dự án nhà ở xã hội của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT, Mã: PXA) có tên đầy đủ là Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên (Khu đô thị Hưng Lộc), thuộc xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng.

Theo qui hoạch cũ, khu đất xây dựng dự án có diện tích hơn 26.622 m2. Trong đó, phía Bắc giáp đất nông nghiệp xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc; phía Nam giáp ngân hàng và trạm xăng; phía Đông giáp đường qui hoạch 24 m (đường Vinh - Cửa Hội); phía Tây giáp đường qui hoạch 35 m.

Sau khi điều chỉnh qui hoạch, diện tích xây dựng khu nhà ở thấp tầng (nhà liền kề và biệt thự) của dự án bị giảm hơn 4.041 m2, chiều cao tối đa ba tầng.

Thay vào đó, diện tích hai khu nhà ở xã hội được tăng gần 693 m2, được bố trí đối xứng qua trục đường qui hoạch rộng 12 m, chiều cao tối đa 5 tầng.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, việc điều chỉnh qui hoạch do chủ đầu tư đề xuất để phù hợp với qui hoạch giao thông và tăng diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội theo qui định (20%) tổng diện tích dự án).

Khu đô thị "địa lợi"

Thị trường bất động sản xung quanh dự án KĐT của Dầu khí Nghệ An ngày càng tăng nhiệt. (Ảnh: Hoàng Huy).

Theo tìm hiểu của người viết, quanh Khu đô thị Hưng Lộc có ba dự án giao thông lớn, bao gồm: Đường Vinh - Cửa Hội (tỉnh lộ 535); tuyến đường nối QL46 với tỉnh lộ 542 và Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Những năm qua, thị trường bất động sản tại khu vực xã Hưng Lộc dần trở nên sôi động, đặc biệt kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh - Cửa Lò trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ vào tháng 9/2019.

Một lí do khác khiến bất động sản nơi đây tăng nhiệt đến từ việc tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò đang sắp sửa đi vào hoạt động. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An, có chiều dài 11,2 km với tổng mức đầu tư 4.157 tỉ đồng, được tích hợp tuyến tàu điện, kết nối TP Vinh với thị xã Cửa Lò và đi qua 5 phân khu chức năng theo qui hoạch.

Với trục đại lộ này, thời gian di chuyển từ KĐT Hưng Lộc đến Cửa Lò sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 8-10 phút. Do đó, có thể nói dự án KĐT Hưng Lộc của Dầu khí Nghệ An nằm ở vị trí khá đắc địa.

Tuy nhiên, sức khỏe tài chính yếu ớt của chủ đầu tư khiến việc triển khai dự án không được như mong đợi. Ban đầu, thời gian thực hiện dự án dự kiến từ quí IV/2015 đến quí IV/2019, song phải đến tháng 6/2019 dự án này mới bắt đầu đi vào triển khai thực tế.

Lỗ lũy kế âm vốn

Tòa tháp đôi Dầu khí, trụ sở của PVIT ở TP Vinh hiện nay. (Ảnh: Hoàng Huy).

Thông tin về chủ đầu tư, Dầu khí Nghệ An được thành lập theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 25/2/2008, có trụ sở tại tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty hiện nay là ông Trần Lương Sơn.

Trước khi triển khai dự án KĐT Hưng Lộc, Dầu khí Nghệ An đã có nhiều dự án qui mô hàng nghìn tỉ đồng ở Nghệ An.

Điển hình như Tòa tháp đôi Dầu khí (trụ sở của công ty hiện nay) nằm tại trung tâm TP Vinh, được khánh thành vào năm 2011 với tổng mức đầu tư hơn 600 tỉ đồng. Đây là dự án có qui mô lớn nhất Bắc Trung Bộ ở thời điểm đó.

Ngoài ra, Dầu khí Nghệ An còn có một số dự án lớn khác như: KĐT Dầu khí tại phường Vinh Tân, TP Vinh có qui mô 15 ha, tổng mức 1.200 tỉ đồng; Resort Dầu khí trên đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An có qui mô khoảng 25 ha, tổng mức đầu tư 1.400 tỉ đồng,...

Song, kể từ năm 2012, Dầu khí Nghệ An liên tục báo lỗ. Kế đó vào đầu tháng 6/2018, 15 triệu cổ phiếu PXA của Dầu khí Nghệ An bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế gần 152 tỉ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp 150 tỉ đồng (tại ngày 31/12/2017), theo BCTC 2017 đã kiểm toán.

Tại BCTC 2019 vừa rồi, kiểm toán viên của Hãng Kiểm toán AASC tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến về hoàng loạt nội dung, bao gồm tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản phải thu, phải trả,...

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng nguồn vốn của Dầu khí Nghệ An hơn 155 tỉ đồng và nợ ngắn phải trả vượt quá tổng tài sản 15 tỉ đồng. Công ty ghi nhận lỗ lũy kế 168 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 15 tỉ đồng.

Đồng thời, kiểm toán viên cũng nhấn mạnh về việc Dầu khí Nghệ An đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng đợt 1 tại KĐT Hưng Lộc hơn 12 tỉ đồng (31/12/2019), trong khi công ty vẫn chưa được phê duyệt gia hạn thời gian triển khai dự án.

Tác giả: Hoàng Huy

Nguồn tin: kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn