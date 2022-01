Chùm ảnh: Thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu những ngày giáp Tết

Tại công trường đồi Ba Chóp, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàng - Chỉ huy công trường của Công ty Xây dựng 384 thuộc Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, do mặt bằng và mưa lũ nên gói thầu này phải thực hiện lệnh khởi công chậm hơn 1 tháng so với 3 gói thầu còn lại. Tuy nhiên đến nay, khối lượng thi công đã đạt 15%, đáp ứng tiến độ so với kế hoạch đề ra. Hiện trên công trường, Công ty đang huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, công nhân với 40 máy móc các loại, thi công 18/24 giờ trong ngày. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị triển khai nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất. Điển hình như các phong trào “50 ngày đêm liên tục”, “về đích”…