Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Tân Kỳ

Cùng đi có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Tại huyện Tân Kỳ, đoàn đã đi thăm mô hình ươm cây giống lâm nghiệp tại xã Tân Hương. Trên địa bàn xã Tân Hương, việc sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp được tập trung trên địa bàn 04 xóm (Vĩnh Tân, Tân Sơn, Tân Minh, Châu Nam) với 283 hộ gia đình tham gia. Có 3 doanh nghiệp (gồm: Công ty TNHH lâm nghiệp Tân Hương, Công ty TNHH Huy Hoàng, Công ty TNHH sản xuất và thương mại giống cây trồng lâm nghiệp Đăng Khoa) phát triển từ hộ gia đình tại địa phương thực hiện sản xuất, kinh doanh giống cây Lâm nghiệp với tổng diện tích vườn gieo ươm là 35,6 ha; tổng công suất gieo ươm bình quân đạt 160 triệu cây/năm (16.000 vạn cây).

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác nghe lãnh đạo xã Tân Hương báo cáo về các mô hình sản xuất, kinh doanh giống cây Lâm nghiệp

Trong năm 2021, trên địa bàn xã đã tổ chức sản xuất, kinh doanh 14.028 vạn cây. Tổng doanh thu từ sản xuất, kinh doanh cây giống trên địa bàn xã năm 2021 thu được 64,4 tỷ đồng. Bình quân doanh thu trên đơn vị diện tích từ sản xuất, kinh doanh cây giống năm 2021 đạt 1,808 tỷ đồng/ha (90,5 triệu đồng/sào 500m2).

Trong 4 tháng đầu năm 2022, toàn xã đã tổ chức sản xuất, kinh doanh 6.000 vạn cây giống. Hiện nay bà con nhân dân trong xã đang chuẩn bị công tác đóng bầu để giao ươm phục vụ trồng rừng vụ Thu, với số lượng cây giống dự kiến sẽ gieo ươm từ nay đến hết năm 2022 là 100 triệu cây.

Thị trường giống cây lâm nghiệp của xã chủ yếu cung ứng cho các xã trên địa bàn huyện Tân Kỳ, các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh miền Trung như: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đắc Lak.

Vườn ươm cây giống Lâm nghiệp tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ

Với tổng số 286 vườn ươm của các Công ty, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 2.100 lao động trong và ngoài xã/năm, với thu nhập bình quân từ 4-7 triệu đồng/ lao động/ tháng. Tổng thu nhập từ nguồn sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trong những năm gần đây trên địa bàn xã đạt bình quân từ 60 - 65 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tự tổ chức sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn xã Tân Hương còn tổ chức liên doanh, liên kết với các hộ gia đình sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp để tổ chức tiêu thụ nguồn cây giống cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Hiện nay, UBND xã đang tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân gia nhập vào Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Hương để tổ chức tốt hơn công tác sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cũng như quản lý nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra vườn ươm cây giống của Công ty TNHH sản xuất và thương mại giống cây trồng lâm nghiệp Đăng Khoa

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao mô hình sản xuất, kinh doanh cây giống Lâm nghiệp ở xã Tân Hương, nhờ đó mà đời sống nhân dân trong xã được nâng cao. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tổ chức liên doanh, liên kết với các hộ gia đình sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp để tổ chức tiêu thụ nguồn cây giống cho các hộ gia đình, cá nhân. Chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống Lâm nghiệp trên địa bàn.

Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ có công suất thiết kế 60 triệu sản phẩm/năm

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ ở xã Kỳ Tân. Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc quần áo các loại có quy mô diện tích 98.114,8 m2. Tổng mức đầu tư dự án 300,0 tỷ đồng; trong đó, vốn tự có 60 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư. Công suất thiết kế 60 triệu sản phẩm/năm; nhu cầu lao động khoảng 6.500 công nhân. Hiện nay thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại nhà máy đạt khoảng 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác nghe lãnh đạo Nhà máy giới thiệu về các sản phẩm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác kiểm tra việc chế biến bữa ăn của công nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi đời sống của công nhân

Sau khi nghe lãnh đạo Nhà máy báo cáo, kiểm tra tình hình sản xuất tại nhà máy và đời sống của công nhân làm việc tai đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những hiệu quả của Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nâng cao đời sống của người lao động. Bên cạnh đó, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Nhà máy.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn