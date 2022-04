Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Sở Giao thông vận tải

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải đạt nhiều kết quả tích cực

Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển ngành trong năm 2021 và Quý I/2022. Tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước từ quy hoạch, kế hoạch, quản lý chất lượng công trình giao thông, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm định phương tiện, thanh tra giao thông, an toàn giao thông và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đều có chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đ/c Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở GTVT báo cáo

Hiện có 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng đang triển khai thực hiện và khởi công mới do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Trong năm 2021, Sở đã giải ngân được 740,635 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch vốn đã bố trí đầu năm, đạt 61% so với kế hoạch vốn cả năm 2021. Số vốn còn lại chưa giải ngân là 470,103 tỷ đồng. Quý I/2022, tổng số vốn đã bố trí là 1.979,526 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 160%); ước giải ngân 559 tỷ đồng, đạt 28% so với kế hoạch vốn đã bố trí.

Thi công các dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Thi công các trụ cầu trên tuyến đường ven biển

Các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư cơ bản đạt chất lượng, phát huy hiệu quả khi đưa vào khai thác sử dụng như: Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò; Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền; Nâng cấp QL15; các dự án LRAMP; các dự án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 15, 7B, 48, 48B, 48D, 48E, 16, các tuyến đường tỉnh…

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở đã ban hành nhiều văn bản để tham mưu, chỉ đạo, điều hành hoạt động vận tải phù hợp theo từng thời điểm. Đặc biệt, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 15/CT- TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thời gian thực hiện nâng biện pháp cách ly xã hội lên một mức so với Chỉ thị 16 tại các địa phương. Qua đó, đảm bảo hoạt động vận tải đặc biệt là vận tải hàng hóa được thông suốt, kịp thời trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tại buổi làm việc, Sở GTVT đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc tăng cường biên chế cho lực lượng thanh tra Sở. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm ưu tiên bố trí bổ sung đủ phần vốn còn thiếu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành đồng bộ các dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh như: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km7 – Km76; Đường Mường Xén – Ta Đo – Khe Kiền; Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2); Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Đường tránh thị trấn Nam Đàn; ...

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp để thực hiện nhiệm vụ: Lưu thông hàng hóa, giải tỏa các công trình thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông; quản lý an toàn giao thông đường thủy nội địa; giải phóng mặt bằng các dự án đường giao thông; việc bố trí vốn và giải ngân vốn đầu tư công các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư; thẩm định các dự án thiết kế công trình giao thông...

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá Đảng bộ Sở GTVT là đảng bộ mạnh, hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ; Sở GTVT cũng là đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính

Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi: Đảng bộ Sở GTVT là đảng bộ mạnh. Sở GTVT là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, qua sự việc các cán bộ bị xử lý do vi phạm trong quá trình thực thi công vụ, đề nghị Sở GTVT cần quan tâm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao chất lượng công trình, dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, thời gian qua, Sở GTVT đã bám sát, kết nối chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Các dự án, công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong công tác xử lý xe quá khổ, quá tải, trong thời gian gần đây đang có xu hướng chùng xuống cần phải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chia sẻ những khó khăn ngành GTVT đang gặp phải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT trong quá trình xây dựng quy hoạch giao thông cần phải gắn chặt với quy hoạch xây dựng đô thị thông minh; quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông phải gắn với quy hoạch hạ tầng khác; đảm bảo chất lượng các công trình do Sở làm chủ đầu tư, đồng thời quan tâm, kiểm tra chất lượng các công trình, dự án do Chủ đầu tư khác thực hiện. Sở cần phối hợp với cơ quan liên ngành để chấn chỉnh các vi phạm về hoạt động vận tải, nhất là các vi phạm chở quá số người quy định; xe quá khổ, quá tải... Bên cạnh đó, Sở cần đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu.

Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng ngành GTVT phát triển vững mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của ngành Giao thông vận tải đối với phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của các địa phương. Đối với Nghệ An, một trong số ít các địa phương có đầy đủ loại hình giao thông như đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không thì vai trò của ngành giao thông lại càng quan trọng hơn. Trong thời gian qua, mặc dù điều kiện nguồn lực hạn chế nhưng đầu tư cho lĩnh vực giao thông luôn được Trung ương cũng như tỉnh đặc biệt quan tâm, điều này thể hiện rõ qua việc phân bổ vốn qua từng nhiệm kỳ, đơn cử như nhiệm kỳ 2016-2020, tỷ trọng nguồn vốn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực giao thông chiếm hơn 36%, sang nhiệm kỳ kỳ 2021-2025, tỷ trọng này được nâng lên 54% trong tổng số nguồn vốn đầu tư công... Việc quan tâm, đầu tư cho lĩnh vực giao thông là xuất phát từ tầm quan trọng của hạ tầng giao thông đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác thu hút đầu tư, giao thương, đi lại.

Nhấn mạnh về những kết quả đạt được của ngành GTVT trong năm 2021 và quý I/2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả và những đóng góp của ngành GTVT vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Sở đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các mặt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải; tham gia tích cực với các lực lượng khác để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong việc đảm bảo lưu thông hàng hóa; vận chuyển công dân về khu cách ly tập trung, từ khu cách ly tập trung trở về địa phương... Sở cũng đã chủ động thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trong điều kiện khó khăn về nguồn lực. Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đảm bảo chất lượng các dự án Sở làm chủ đầu tư, Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành Trung ương thực hiện các dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn. Thời gian qua, Sở GTVT cũng là đơn vị đi đầu, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng biên chế hiệu quả; thực hiện công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ hợp lý. Và điều đặc biệt là nội bộ cơ quan Sở GTVT rất đoàn kết, là tập thể mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tinh thần này cần được duy trì và phát huy để xây dựng ngành GTVT ngày càng phát triển vững mạnh.

Cơ bản thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Sở GTVT cần phải làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đặc biệt là phải thấy trách nhiệm của Sở, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo ngành GTVT để khắc phục. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng cần phải được quan tâm hơn nữa để đảm bảo tiến độ thi công các công trình; cần phải đeo bám xử lý các nội dung đã được tỉnh giao nhiệm vụ hiệu quả hơn. Việc phối hợp với các ngành có liên quan, các địa phương phải kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả...

Tập trung tháo gỡ 2 nút thắt hạ tầng giao thông

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, cơ bản thống nhất với nội dung Sở đề ra trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc; đồng thời, quan tâm thực hiện 8 nội dung trọng tâm.

Đó là, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo thẩm quyền, trình tự; bám sát các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất là thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm đã giao cho ngành giao thông. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch ngành tích hợp với quy hoạch tỉnh đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong quá trình thực hiện quy hoạch. Quá trình xây dựng quy hoạch cần phải phối hợp với các ngành nhất là Sở Xây dựng, các địa phương để rà soát, quy hoạch không gian, hành lang phát triển, phải tạo hành lang giao thông gắn với hành lang kinh tế; từ các trục giao thông trọng điểm hình thành các đô thị, trung tâm hậu cần...

Cùng với đó, ngành GTVT cần phối hợp với các ngành có liên quan tập trung tháo gỡ nút thắt về hạ tầng cảng nước sâu, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh; tập trung cao độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, trong đó đảm bảo quy trình thủ tục hồ sơ chặt chẽ, thường xuyên làm việc với các địa phương để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sở cần tiếp tục bám sát các đề xuất của tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương trong việc bố trí bổ sung nguồn thực hiện một số nội dung như: Kinh phí cho dự án mở rộng quốc lộ 46 Vinh – Nam Đàn; nguồn kinh phí bổ sung để chi trả cho các hộ dân đủ điều kiện được nhận bồi thường khi thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; nguồn lực duy tu, bảo trì, bảo dưỡng đường bộ.

Sở cần quan tâm đến công tác thẩm định hồ sơ, quản lý chất lượng các dự án. Việc này phải làm tốt từ khâu chuẩn bị dự án, tổ chức thực hiện dự án, quản lý sau đầu tư phải đảm bảo đúng quy định, sử dụng nguồn ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, Sở cần tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền; phối hợp với các lực lượng chức năng khác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi cơi nới thùng xe, chở quá tải, quá khổ... Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Đảm bảo công tác đào tạo, thi sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; kiểm soát tốt đăng kiểm chất lượng phương tiện.

Sở cũng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, tích hợp các phần mềm dùng chung, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 4. Cùng với đó, quan tâm, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhất là trong sử dụng vốn; thực hiện đầu thấu các dự án phải minh bạch, công khai.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trả lời cụ thể từng nội dung kiến nghị của Sở GTGT; đồng thời, giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của ngành giao thông đối với tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tập trung khắc phục những hạn chế để tiếp tục có đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

