Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11

Ông Trần Xuân Hùng và một số công dân tại xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chuyển đổi đất ở cho 22 hộ gia đình và phản ánh hộ dân Trần Quốc Khánh và một số hộ gia đình xây dựng lấn chiếm đất công nhưng chưa bị xử lý.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến cho biết UBND huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo UBND xã Hưng Đạo tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến cho biết: Nhận được nội dung kiến nghị của ông Trần Xuân Hùng và một số hộ dân, ngày 14/10/2022, UBND huyện Hưng Nguyên đã có Công văn số 1932/UBND-TNMT về việc trả lời nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Trần Xuân Hùng và một số công dân xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên để trả lời cho các hộ dân.

Theo đó, đối với nội dung kiến nghị cho chuyển đổi thành đất ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 23 hộ dân tại xứ đồng “Đàng ngoài” ven đường Quốc lộ 46: Sau khi xem nội dung đơn, UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành Công văn số 1725/UBND-TNMT ngày 23/9/2022 chỉ đạo xã Hưng Đạo xử lý đơn của ông Trần Xuân Hùng và một số công dân cư trú tại xóm 6, xã Hưng Đạo. Ngày 04/10/2022, UBND xã Hưng Đạo có Báo cáo số 440/BC-UBND về việc rà soát nguồn gốc các thửa đất liên quan đến kiến nghị của ông Trần Xuân Hùng và các hộ dân trú tại xóm 6, xã Hưng Đạo. Ngày 07/10/2022, UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc với ông Trần Xuân Hùng và một số công dân cư trú tại xóm 6, xã Hưng Đạo.

Theo đó, đối với nội dung kiến nghị cho chuyển đổi thành đất ở, cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở cho 23 hộ dân tại xứ đồng “Đàng ngoài” ven đường quốc lộ 46, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến cho biết, việc kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở đối với các thửa đất thuộc xứ đồng “Đàng ngoài” nằm ở phía Bắc đường Quốc lộ số 46 là không có cơ sở do: Năm 1997, khi UBND xã Hưng Đạo có thông báo nộp tiền nhưng các hộ dân chưa nộp tiền nên tại thời điểm đó UBND xã Hưng Đạo chưa giao đất cho các hộ gia đình. Qua làm việc với UBND xã Hưng Đạo, UBND xã khẳng định không có giấy tờ chứng minh đã giao đất cho các hộ dân. Đồng thời, các hộ dân cũng không chứng minh được việc UBND xã Hưng Đạo đã giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Vì vậy, các thửa đất này không thuộc trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền (các hộ gia đình, cá nhân chưa được giao đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014).

Bên cạnh đó, khu đất các hộ gia đình đang có đơn kiến nghị được xem xét chuyển đổi thành đất ở một phần có hiện trạng là đất nông nghiệp và một phần là đất bằng chưa sử dụng. Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hưng Nguyên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 thì khu đất ông Hùng và các hộ dân đề xuất cấp đất ở thể hiện là đất khu công nghiệp và hành lang an toàn giao thông đường Quốc lộ 46. Do đó, các thửa đất này không đủ điều kiện để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở.

Ngày 14/10/2022, UBND huyện đã có Công văn số 1932/UBND-TNMT về việc trả lời nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Trần Xuân Hùng và một số công dân xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên để trả lời cho các hộ dân. Đồng thời, có Văn bản số 426/BC-UBND ngày 14/10/2022 để báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về quá trình, kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh của ông Trần Xuân Hùng và một số công dân xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

Phó Chủ tịch xã Hưng Đạo Lê Quang cho biết do lịch sử để lại nên các nội dung liên quan đến đất đai trong thời gian này rất khó giải quyết

Đối với nội dung phản ánh hộ ông Trần Quốc Khánh và một số hộ gia đình xây dựng lấn chiếm đất công nhưng chưa bị xử lý: Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến, nguồn gốc thửa đất này được UBND xã Hưng Đạo giao cho ông Trần Văn Dòn ngày 10/8/1985 được quyền sử dụng vào mục đích để làm nhà ở do ông Dòn là thân nhân liệt sỹ (Có Giấy cho phép sử dụng đất viên cư của xã Hưng Đạo cấp, do Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Phan Văn Tự ký, đóng dấu). Tại thời điểm ông Trần Quốc Khánh có đơn đề nghị UBND huyện Hưng Nguyên xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất đã có nhà ở. (Ông Trần Quốc Khánh được UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 358726 cấp ngày 04/01/2007 với diện tích 300 m2, thửa đất số: 945, tờ bản đồ 08 (bản đồ địa chính đo đạc năm 2000). Thửa đất trên sau khi đo đạc bản đồ năm 2008 là thửa 945, tờ bản đồ 08 (bản đồ địa chính), diện tích 449 m2). Gia đình chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời gian năm 2017 - 2018, sau khi có phản ánh của công dân, UBND xã kiểm tra việc sử dụng đất của ông Trần Quốc Khánh, hiện trạng đã có công trình lấn đất nông nghiệp liền kề ở phía Bắc và phía Tây. Tại thời điểm này, UBND xã Hưng Đạo đã yêu cầu ông Khánh tháo dỡ công trình vi phạm. Ông Khánh đã tháo dỡ một phần công trình ở khu vực phía Tây thửa đất. Hiện tại, gia đình ông Khánh vẫn đang sử dụng phần diện tích đất lấn ở phía Bắc; ở phía Tây đã tháo dỡ công trình, gia đình đang tiếp tục sử dụng đất và chăn nuôi. Khu đất công dân phản ánh có một phần đất trống chưa sử dụng, một phần đất có san lấp trồng cây hàng năm (trồng chuối và trồng rau). Đến nay, UBND huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo UBND xã Hưng Đạo tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, tỉnh luôn quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của của người dân đúng theo quy định của pháp luật

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với nguyện vọng và mong muốn của công dân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở đối với thửa đất công dân cho biết được chính quyền xã giao. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đảm bảo đủ các điều kiện: Đất phải phù hợp với quy hoạch, khu đất này phải là đất ở; các công dân phải là đối tượng được giao đất và cơ sở chứng minh bằng văn bản đã được giao đất.

Qua nghe kiến nghị của công dân và đơn vị liên quan, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, phải có văn bản chứng minh các hộ dân đã được giao đất; đến nay chưa có bất kỳ văn bản, giấy tờ nào chứng minh điều này. Hiện nay khu đất này theo quy hoạch của huyện Hưng Nguyên là đất khu công nghiệp và hành lang an toàn giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ việc trước đây UBND xã Hưng Đạo có chủ trương giao đất ở có thông báo cho các công dân nộp tiền để được giao đất; tuy đây là việc không đúng với quy định nhưng các công dân cũng chưa nộp tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Với những dẫn chứng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nội dung công dân phản ánh và nội dung kết luận của Hội đồng tiếp công dân là không đủ điều kiện để xem xét nội dung kiến nghị của các công dân. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở TN&MT phối hợp huyện Hưng Nguyên rà soát lại toàn bộ quá trình giải quyết cho các hộ dân, lưu ý kiểm tra quá trình đảm bảo quyền lợi sử dụng đất nông nghiệp; trên cơ sở xem xét đầy đủ các nội dung của người dân để có kết luận.

Đối với nội dung liên quan đến thửa đất của ông Trần Quốc Khánh, theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây là nội dung có yếu tố lịch sử vì nguồn gốc thửa đất này được UBND xã Hưng Đạo giao cho ông Trần Văn Dòn ngày 10/8/1985 được quyền sử dụng vào mục đích để làm nhà ở do ông Dòn là thân nhân liệt sỹ (Có Giấy cho phép sử dụng đất viên cư của xã Hưng Đạo cấp, do Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Phan Văn Tự ký, đóng dấu). Cần xem xét việc hộ ông Trần Văn Khánh được cấp đất, giải quyết theo chế độ.

Đối với nội dung công dân phản ánh ông Trần Quốc Khánh có lấn chiếm đất mà chưa được xử lý, theo báo cáo của huyện đến nay đã có xử lý bước đầu. Tuy nhiên, cần xử lý nghiêm, dứt điểm không được lấn chiếm trái phép đất công. Các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung này, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND vào phiên tiếp công dân tháng 12.

