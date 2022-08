Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2022)

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong thời gian qua

Tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng và ngành Tuyên giáo của tỉnh nói chung, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà ngành đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Qua 92 năm xây dựng và phát triển, dù trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng có những đóng góp to lớn và quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt là đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục triển khai có hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Đặc biệt trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân để cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, động viên của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nói riêng và chính quyền tỉnh Nghệ An nói chung. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và phát triển, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tốt vai trò tham mưu, định hướng thông tin tuyên truyền và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, chung sức cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tác giả: Sỹ Thành

Nguồn tin: nghean.gov.vn