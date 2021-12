Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

Cùng đi có các đồng chí: Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Công an tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo những kết quả Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Cu thể là, tình hình an ninh quốc gia ngày càng ổn định và Nghệ An được đánh giá là bình yên nhất trong 10 năm qua. Tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Công an tỉnh Nghệ An đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn khi tỉnh nhà đón các đoàn đại biểu cao cấp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, bảo vệ an toàn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Công an tỉnh đã đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và đạt được nhiều kết quả nổi bật; không để tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020. Tội phạm về ma túy đã được tập trung đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn ma túy xâm nhập qua biên giới, triệt phá nhiều tụ điểm bán lẻ ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần xây dựng môi trường đảm bảo an ninh an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ tiêu công tác của ngành Công an đều được Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành so với mục tiêu đề ra.

Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh báo báo kết quả hoạt động

Công an tỉnh Nghệ An được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ Công an trong công tác đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, được lãnh đạo Bộ, cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Với đặc thù là tỉnh có địa bàn rộng nhất cả nước, có nhiều đơn vị hành chính, Công an tỉnh đã hoàn thành xây dựng bộ máy Công an chính quy tại các xã. Tập thể cán bộ chiến sỹ luôn cộng sự, đoàn kết, gương mẫu, không ngừng nỗ lực, cố gắng luôn với tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Công tác đối ngoại được Công an tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm. Hiện nay, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho Công an 9 bản của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng Công an các cấp đã xung kích, tiên phong, quyết liệt, thần tốc nơi tuyến đầu chống dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Nghệ An – một đơn vị có rất nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng của địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, đông dân cư, có đường biên giới dài giáp với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Trong thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng; làm tốt công tác giữ vững an ninh trật tự, góp phần tăng niềm tin của người dân với Đảng, Chính quyền. Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác cải cách hành chính, đóng góp quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu hút đầu tư… Với những kết quả đó, Công an tỉnh Nghệ An được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành Công an.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho tập thể Công an tỉnh

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xứng đáng với niềm tin của Đảng của Nhân dân giao phó. “Sự nghiệp cách mạng để đưa tỉnh Nghệ An phát triển đòi hỏi rất lớn vào sự đóng góp của ngành Công an. Trước tình hình các loại tội phạm ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy Công an tỉnh Nghệ An cần phải đánh giá đúng, trúng tình hình an ninh chính trị của tỉnh nhà để giữ vững bình yên cho nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đơn vị Công an tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cần phối hợp với các cơ quan Trung ương để nắm chắc tình hình, đề ra những biện pháp giải quyết đúng, đảm bảo an toàn, bình yên cho người dân. Đặc biệt trước tình hình tội phạm ma túy, tội phạm ở nông thôn rất đa dạng vì vậy cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò của hệ thống Công an chính quy tại các xã, chủ động đề xuất các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An

Chủ tịch nước tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể đơn vị, Công an tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều bước phát triển mới, tốt hơn. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2, Chủ tịch nước đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phát động Phong trào thi đua trong toàn lực lượng, phấn đấu xây dựng Công an tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị Anh hùng.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn