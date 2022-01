Chú rể ném rượu, đập phá ngay tại đám cưới khiến tất cả sốc nặng

Đoạn video quay ngay tại sân khấu tiệc cưới, khi gia đình hai bên đang làm lễ. Đến màn cô dâu, chú rể kính rượu, một người đàn ông đã từ chối chén rượu mừng của cặp đôi. Hành động này khiến chú rể tức giận hất ly rượu, sau đó đạp đổ bàn tiệc trước sự chứng kiến của tất cả khách mời.

Phản ứng của chú rể gây sốc cho tất cả mọi người. Đoạn video hút hơn 3 triệu lượt xem. Hầu hết cho rằng người đàn ông trung niên từ chối uống rượu mừng là bố của cô dâu hoặc chú rể, vì không ưng nên phản đối hôn sự.

Chú rể đập phá ngay tại tiệc cưới của chính mình.

Netizen chỉ trích chú rể xốc nổi, nhưng người lớn cũng hành xử không khéo:

- Nếu phản đối thì không nên tới dự. Đã tới dự phải làm cho đẹp mặt, rồi về nhà tính sau.

- Ông bố sai, chú rể cũng sai. Cả hai đều mang cái tôi và sự nóng giận, ích kỷ lên sân khấu.

- Chưa biết bố sai hay đúng, nhưng người chồng hành xử thế này thì cũng đáng ngại cho tương lai cô dâu.

Vụ việc này đã diễn ra từ năm 2019, không hiểu vì lý do gì mà dân mạng "đào" lại và gây chú ý.

Tác giả: Ma Bư

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc