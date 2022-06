Chủ quán cà phê cảnh giới cho nữ tiếp viên bán dâm để nhận thù lao 20.000 - 30.000 đồng/lần

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nam Long/Thanh Niên

Khoảng 0h15 ngày 22/6, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an TP. Vĩnh Long và Đoàn kiểm tra liên ngành 178 tỉnh kiểm tra quán cà phê nằm trên Quốc lộ 80 (thuộc phường Tân Hội, TP. Vĩnh Long) do P.T.H.T. (37 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm bên trong một căn phòng của quán.

Thời điểm này, chủ quán làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài để nhận thù lao.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán. Ảnh: Nam Long/Thanh Niên

Qua làm việc, nữ tiếp viên thừa nhận giá mỗi lần bán dâm là 300.000 đồng. Sau mỗi lần bán dâm, nữ tiếp viên này sẽ trả thù lao từ 20.000 - 30.000 đồng cho chủ quán.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang làm việc với những người liên quan vụ mua bán dâm trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn