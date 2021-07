Món quà biếu hàng trăm triệu đồng của 'ông chủ' Nhật Cường cho cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ số tiền 400 triệu đồng do bị can Nguyễn Văn Tứ và gia đình tự nguyện nộp 300 triệu đồng; bị can Nguyễn Tiến Học và gia đình tự nguyện nộp 100 triệu đồng.