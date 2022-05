Chốt danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2022: Cầu thủ Nghệ An bị loại

Theo thông tin mới nhất có được, U23 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2022. Hai cái tên bị loại là Vũ Minh Hiếu và Trần Văn Công. Trường hợp của Văn Công có thể xem là rất bất ngờ. Tiền vệ này được xem là một mỏ neo rất chất lượng trong lứa U23 Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, cầu thủ sinh ra ở huyện Nam Đàn, Nghệ An này không được HLV Gong Oh Kyun đặt niềm tin.

Trần Văn Công (áo đỏ) không trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2022

Lại nói về Văn Công, anh sở hữu thể hình tốt với chiều cao gần 1m80 nên Công được đóng đinh vị trí tiền vệ phòng ngự ở các cấp độ tuyển trẻ từ trước đến nay. Văn Công cũng là một trong những gương mặt “thân quen” ở đội U19 Việt Nam, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Thế nhưng cái duyên ở U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam với Văn Công vẫn còn rất lận đận.

Xoay quanh U23 Việt Nam, do chuyến bay bị trễ hơn 1 giờ so với kế hoạch, cộng thêm hơn 1 giờ nữa cho thủ tục làm visa tại cửa khẩu, nên phải tới 20h tối cùng ngày, thầy trò HLV Gong Oh-kyun mới ổn định nơi ăn, nghỉ tại khách sạn Wyndham Tashkent (Uzbekistan). Khách sạn này nằm cách sân bay khoảng 20 phút di chuyển xe bus. Đây là một trong những khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được AFC bố trí cho các đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á 2022. Cùng đóng quân tại khách sạn Wyndham Tashkent với ĐT U23 Việt Nam là ĐT U23 Malaysia – đối thủ cùng bảng C với thầy trò HLV Gong Oh Kyun.

U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Thái Lan (2/6)

Sau bữa ăn tối, HLV Gong Oh Kyun nhắc nhở các cầu thủ sớm nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng. Chiều mai (30/5), ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Tashkent. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022.

Danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2022

Thủ môn: Văn Toản, Tuấn Hưng, Văn Chuẩn

Hậu vệ: Việt Anh, Duy Cương, Thanh Bình, Anh Việt, Thanh Nhân, Tiến Long, Trung Hậu, Tuấn Tài

Tiên vệ: Văn Đô, Hoàng Anh, Quang Nho, Hai Long, Đình Lâm, Công Đến, Văn Khang

Tiền đạo: Minh Bình, Danh Trung, Văn Tùng, Văn Trường, Mạnh Dũng.

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: bongda365.top