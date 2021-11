Chồng mới cưới “chạy mất dép” ngay đêm tân hôn vì vùng cấm của vợ quá lạ

Tình trạng không có lông trên cơ thể hay dân gian còn gọi là “vô mao” không phải hiếm gặp, nhưng đôi khi nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống của không ít người, nhất là chị em phụ nữ.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - khoa Sản (Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Bệnh viện Nông Nghiệp) cho biết riêng với người phụ nữ, việc không có lông mao hay lông "vùng kín" (lông mu và lông nách) do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do đã được triệt lông, thứ hai có thể là do yếu tố cơ địa, nội tiết dẫn tới tình trạng “vô mao”.

Quá trình khám và tư vấn, bác sĩ Dung gặp không ít chị em đến nhờ tư vấn về tình trạng “vô mao” của mình. Thậm chí, có những người còn gặp phải phiền toái về vấn đề này ngay khi mới lập gia đình.

Người chồng bất ngờ khi thấy vợ không có lông "vùng kín". (Ảnh minh họa)

Điển hình là trường hợp cô gái 25 tuổi ở Hà Nội, mới kết hôn đã đến gặp bác sĩ để tư vấn cách khắc phục tình trạng không có lông của mình.

Theo chia sẻ của người vợ trẻ, từ khi dậy thì đến lúc trưởng thành, cô đã không có lông ở vùng mu, nách hay tay chân. Ngoài tình trạng không có lông, mọi thứ vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xảy ra sau đám cưới.

Trong đêm tân hôn, người vợ trẻ háo hức chờ đợi giây phút hạnh phúc bên chồng, nhưng khi chuẩn bị "lâm trận" người chồng bỗng giật mình và dừng mọi chuyện lại. Nguyên nhân là do "vùng kín" của vợ không có lông mao.

Người chồng cho rằng những phụ nữ không có lông vùng kín (thường là triệt, cạo lông) là không đứng đắn. Dù sau đó vợ có giải thích nhưng người chồng không chấp nhận và bỏ ra khỏi phòng.

Mệt mỏi với những gì xảy ra với mình sau đám cưới, người vợ đến tìm chuyên gia mong nhận được tư vấn để cấy lại lông. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Dung đã tư vấn và khuyên người vợ nên đi khám chuyên sâu cả về nội tiết - di truyền để có kết luận nguyên nhân cụ thể. Đó chính là câu trả lời xác đáng nhất với người chồng.

Tình trạng vô mao không ảnh hưởng đến quan hệ tình dục nhưng có thể tác động đến tâm lý. Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Kim Dung, lông "vùng kín" có vai trò giảm bớt sự cọ xát, đau rát khi va chạm với quần áo trong quá trình sinh hoạt và vận động. Ngoài ra, nó còn giúp hút bớt mồ hôi, dịch tiết ra từ âm đạo.

Dù có vai trò trong việc bảo vệ "vùng kín", nhưng đôi khi lông quá rậm lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, nhiều chị em đã cạo hoặc triệt hẳn lông ở khu vực này.

“Không có lông "vùng kín" không ảnh hưởng gì đến việc quan hệ tình dục, thậm chí còn giúp cho chị em có cảm giác mới lạ khi làm “chuyện ấy”. Tuy nhiên, nếu vì lý do "vô mao" mà ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống dẫn đến căng thẳng, stress thì cần đi khám để được tư vấn, can thiệp kịp thời”, bác sĩ Dung tư vấn.

Hiện có không ít người vẫn nghĩ “vô mao bần chí tử”, nghĩa là những người không có lông mao thường nghèo khó. Bác sĩ Dung cho rằng điều đó không có cơ sở. Hiện nay, ngay cả những người có lông mao vẫn sẵn sàng cạo, tỉa lông cho sạch sẽ và đỡ gặp bất tiện trong cuộc sống và họ đâu có nghèo khó như câu nói mọi người vẫn truyền tai nhau.

