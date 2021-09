Chồng già đưa gái lạ về tận nhà “mây mưa”, vợ bắt quả tang tại trận, thái độ bình thản của kẻ thứ ba khiến ai nấy tức giận!

Một khi hai vợ chồng chưa chính thức ly hôn thì bất cứ chuyện ngoại tình, trai gái bên ngoài nào cũng không thể chấp nhận. Bởi vậy nên mới có nhiều vụ đánh ghen khiến người ta sửng sốt.

Đoạn clip ghi lại cảnh trong căn phòng ngủ của một gia đình. Theo những lời đối thoại trong clip thì có vẻ như người vợ đã cùng con riêng đến bắt quả tang bố dượng ngoại tình.

Khi ập vào căn phòng, cô nhân tình vẫn còn ngồi ung dung trên giường, nghe cuộc tranh chấp qua lại giữa các bên. Người vợ tỏ ra vô cùng bức xúc khi chồng phản bội và ra sức lên án kẻ thứ ba.

“Tranh vợ cướp chồng của bao nhiều người, làm tan nát gia đình bao nhiêu người mày biết không? Đương nhiên cái đầu của thằng đàn ông là đầu ngu rồi”, cô vợ gào lên.

Lúc đó, người đàn ông có tuổi liên tục yêu cầu vợ cùng con riêng của vợ xuống nhà.

“Cháu xuống nhà đi, bác chưa bao giờ bạo lực với mẹ cháu nhá. Đây là nhà bác”.

“Nhà bác nhưng mẹ cháu cũng ở đây, cháu có quyền vào. Nếu chị không xuống thì cháu cũng không xuống”, cô con gái nhẹ nhàng giải thích.

Ngay sau đó, người đàn ông quay sang yêu cầu vợ mình xuống nhà, không cho quay clip ở phòng ngủ nữa.

Cô nhân tình bình thản khi bị ập vào bắt quả tang.

Người vợ này vẫn đang vô cùng tức giận, gào lên:

“Tôi không xuống nhà, chưa ly dị xong thì không việc gì phải xuống nhà. Tôi là người có quyền trong đây chứ không phải nó”.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện, xin mời mọi người xem đoạn clip sau:

Chồng già dẫn gái lạ về nhà bị bắt quả tang

Đến cuối cùng, cô con gái riêng cũng cảm thấy vô cùng bức xúc với hình ảnh hiện tại. Cô thậm chí còn nói rằng: “Bước chân vào ngôi nhà này làm ô uế đôi chân của cháu”.

Điều đáng nói, suốt thời gian người chồng có tuổi đang "đối đầu" với vợ thì cô nhân tình vẫn vô cùng bình thản. Cô ta ngồi trên giường, chỉnh váy, vuốt tóc rồi tỏ vẻ ngao ngán nhìn những người trong phòng cãi vã. Hành vi trắng trợn và thách thức ấy khiến ai nấy đều bức xúc.

Không rõ thời gian diễn ra clip bắt quả tang này. Nhiều người dự đoán có thể nó xảy đến cách đây một thời gian và bây giờ mới đăng tải lên mạng xã hội.

Đúng là chẳng phải ai cũng may mắn gặp được người chồng chung thủy để gắn bó cả đời. Hi vọng rằng ai rơi vào trường hợp khó xử như thế thì cũng có thể nhanh tay giải quyết vấn đề ổn thỏa nhất.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc