Chồng cay đắng phát hiện vợ mặc váy ngủ nằm bên cạnh trai lạ: "Sao nói đi gặp khách hàng?"

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip đánh ghen tại một phòng trọ. Theo tài khoản đăng tải cho biết, cô vợ đi làm ở công ty, cặp bồ và đưa người này về nhà ngủ. Chồng bắt quả tang cả hai đang trên giường, người vợ chỉ mặc chiếc váy ngắn, còn chàng trai trẻ cởi trần.

Người chồng vừa cầm điện thoại quay, vừa buông lời tố cáo: "Rõ ràng rồi nha, mày còn cãi nữa không, chối nữa không".

Chàng trai tảng lờ, vội nhìn đi chỗ khác. Điều này khiến người đàn ông nổi điên, chạy lại gần và thẳng tay tát. Thấy vậy, cô vợ đang ngồi vội đứng dậy che chắn. Người chồng đay nghiến: "Đây là vợ của tao, mày đứng đó" và đồng thời bắt người vợ đi về nhà.

Vợ mặc váy ngắn nằm với nhân tình, chồng tát lật mặt kẻ thứ 3, biểu cảm chiếm trọn chú ý

Cuối đoạn clip, người chồng vạch trần lời nói dối của cô vợ về việc đi gặp khách hàng: "Đây là gian dâm dâm phụ nha, mày nói mày có khách hàng, đi gặp khách hàng à? Tao bắt tận tay rồi nha".

Đáng nói, từ đầu tới cuối, cặp đôi đều giữ gương mặt bình thản, cô vợ tỏ thái độ lanh tanh, không phản kháng trước lời tố cáo từ chồng.

Thái độ bình thản của cặp đôi khiến người chồng nổi cơn giận dữ (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Đa số đều trách móc cô vợ phản bội, không chung thủy.

Tuy nhiên nhiều người cũng phản đối hành vi bạo lực của anh chồng và cho rằng cần thiết thì ly hôn, không nên vì một người phụ bạc mà có hành vi không đúng đắn.

Tác giả: Thủy Tiền

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc