Chơi 'liêng' ăn tiền, bị Công an xã bắt quả tang

Vào lúc 16h30’, ngày 07/4/2022, Công an xã Nam Lĩnh đồng chủ trì với Công an xã Nam Xuân và Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã phát hiện, bắt quả tang 01 vụ, 09 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Địa điểm đánh bạc là tại nhà của Hoàng Anh Dũng, sinh năm 1974, tại khu vực xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngoài Dũng, có 08 đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi bài ‘liêng’ ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm: Hơn 16 triệu đồng, 01 bộ bài dùng để đánh bạc, 09 điện thoại di động và 08 xe máy.

Các đối tượng bị bắt quả tang

Công an xã Nam Lĩnh đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định tạm giữ hình sự 06 đối tượng, gồm: Hoàng Anh Dũng (chủ nhà), Nguyễn Ngọc Khánh (sinh năm 1984), Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1990), Trần Công Sinh (sinh năm 1975), Lê Đức Nam (sinh năm 1964) và Nguyễn Thanh Ngọc (sinh năm 1979).

Công an xã Nam Lĩnh bàn giao các đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn xử lí theo quy định

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn