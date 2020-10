Choáng ngợp tượng Phật khổng lồ cao bằng tòa nhà 20 tầng ở Thái Lan

Your browser does not support the video tag.

Tượng Phật khổng lồ cao bằng tòa nhà 20 tầng, nằm bên một con kênh

Bức tượng Phật khổng lồ với chiều cao tương đương tòa nhà 20 tầng, được xây dựng bên một con kênh thuộc quận Thon Buri, thủ đô Bangkok, Thái Lan, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thành.

Được biết, bức tượng tôn giáo khổng lồ này là Phật Dhammakaya Thep Mongkol, có chiều cao khoảng 69 m, bề rộng chừng 140 m. Phần bệ của bức tượng được làm bằng đồng.

Công trình có chiều cao tương đương với tòa nhà 20 tầng

Bức tượng bắt đầu được xây dựng từ năm 2017, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Nhưng việc thi công buộc phải tạm hoãn khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chủ thầu xây dựng hi vọng sẽ kịp hoàn thành tiến độ vào cuối năm nay.

Bức tượng Phật thuộc khuôn viên của chùa Paknam Bhasicharoen, bên cạnh dòng kênh Bangkok Yai.

Đây là một trong những ngôi chùa lớn ở Bangkok, cũng là nơi tu hành của các sư tăng trong thành phố và trên khắp thế giới. Được biết, khu vực này cũng đang được chính quyền thành phố Bangkok phát triển thành điểm đến du lịch mới tại thủ đô.