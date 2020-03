Chợ lớn nhất Nghệ An đóng cửa để phòng dịch Covid-19

Video: Chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

Để phòng chống dịch Covid-19, từ hôm nay (31/1), Chợ Vinh - chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An tạm thời dừng hoạt động.

Theo đó, gần 2.500 ki ốt kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu phải đóng cửa 15 ngày. Hiện Ban quản lý chợ Vinh chỉ cho phép các ki ốt kinh doanh mặt hàng thiết yếu như thuốc chữa bệnh, hàng lương thực, thực phẩm... được tiếp tục hoạt động để phục vụ nhân dân.

Chợ Vinh đóng cửa 15 ngày để phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết: "Chợ Vinh có tất cả hơn 3.400 ki ốt, hôm nay chúng tôi yêu cầu đóng cửa gần 2.500 ki ốt bán các mặt hàng không phải là mặt hàng thiết yếu để cùng phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thời gian tạm dừng hoạt động là 15 ngày".

Chợ Vinh là chợ đầu mối hàng hóa lớn của tỉnh Nghệ An với hơn 100 năm lịch sử. Quá trình phát triển, chợ Vinh trở thành trung tâm kinh tế, điểm giao thương quan trọng của cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo thông tin từ sở Y tế Nghệ An, đến hết ngày 30/3, tỉnh cách ly hơn 7.000 người. Trong đó, tại khu cách ly địa phương là hơn 2.600 người, các điểm tập trung của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị, thành là hơn 4.500 người. Nghệ An cũng đã thành lập 15 điểm cách ly tập trung và đã đón các công dân từ các quốc gia và vùng dịch trở về trên địa bàn tỉnh.

Đến hết 30/3, tỉnh Nghệ An vẫn chưa có trường hợp nào mắc Covid-19.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News