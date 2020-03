Cho 26 học sinh ở Kiên Giang nghỉ học vì dự đám cưới có chủ rể người Hàn Quốc

Theo Sở GD- ĐT Kiên Giang, ngày 4/3, Trường THPT Thạnh Đông báo cáo có 26 học sinh đến dự đám cưới có chú rể là người Hàn Quốc.

26 em này đến lớp học không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Sau khi nhận báo cáo, Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THPT Thạnh Đông cho 26 học sinh nói trên nghỉ học từ ngày 5/3.

Học sinh ở Kiên Giang được giáo viên hướng dẫn sử dụng dung dịch sát khuẩn đúng cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Cổng thông tin Kiên Giang

Sở GD- ĐT tỉnh Kiên Giang yêu cầu ban giám hiệu nhà trường báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện và y tế huyện để kiểm tra trong ngày 5/3.

Sau khi ngành y tế thống nhất cho đi học thì ngành giáo dục mới cho 26 em này iếp tục đến trường. Ngược lại phải thực hiện việc cách ly 26 em học sinh này theo quy định của ngành y tế.

Vẫn theo báo cáo của Sở GD- ĐT Kiên Giang, sau khi thông báo học sinh THPT (bao gồm hệ GDTX) đi học trở lại từ ngày 2/3, nhưng tổng số học sinh vắng học là 1.641.

Theo báo cáo này, có 179 em bị nóng, sốt thông thường nhưng phụ huynh cho nghỉ học. 22 học bị nóng, sốt có đến y tế và cho nghỉ.

Gần 500 học sinh nghỉ học do phụ huynh chưa an tâm cho con đến trường và an tâm đi học. Lãnh đạo Sở GD -ĐT Kiên Giang cho biết, nguyên nhân số học sinh vắng chủ yếu là do tâm lý các phụ huynh chưa an tâm; một số khác các em đi theo cha mẹ lao động ngoài tỉnh và trên 300 trường hợp phụ huynh viết đơn cho con nghỉ học vì bệnh cảm, phụ việc nhà…

Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo các trường tuyên truyền đến phụ huynh về môi trường an toàn ở trường học để phụ huynh cho các em trở lại trường; thầy cô tiếp tục vận động học sinh ra lớp…

