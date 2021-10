Chiêu trò của nhóm cho vay lãi nặng, tín chấp bằng hình ảnh khiêu dâm

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân Anh (29 tuổi), Đào Quốc Huy (chồng Vân Anh, 29 tuổi), Bùi Ngọc Thủy (37 tuổi, cùng ở quận Đống Đa) và Khương Thị Tuyến (29 tuổi, ở quận Long Biên) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Riêng Vân Anh bị khởi tố thêm về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đây là các bị can liên quan tới đường dây cho vay lãi nặng, tín chấp bằng hình ảnh khiêu dâm vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.

Cho vay lãi lên đến 730% mỗi năm

Theo tài liệu điều tra, từ cuối tháng 12/2020, Huy và Vân Anh tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội liên quan tới hoạt động mại dâm để quảng cáo cho vay tiền theo hình thức bốc bát họ.

Theo đó, người muốn vay tiền phải quay clip, chụp ảnh khỏa thân cùng CMND/CCCD, đồng thời cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu điện thoại, các tài khoản mạng xã hội và tài khoản iCloud. Nếu người vay không trả tiền đúng kỳ hạn sẽ bị đăng tải, công khai ảnh khỏa thân lên mạng xã hội.

Nguyễn Thị Vân Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Lực lượng chức năng xác định từ đầu tháng 5, vợ chồng Vân Anh đã cho chị N.T.N. (quê Nghệ An) vay tiền 7 lần với tổng số tiền 163 triệu đồng, lãi suất 10.000-20.000 đồng/triệu mỗi ngày (khoảng 365-730%/năm), mỗi ngày trả lãi và gốc 150.000-200.000 đồng hoặc trả lãi 10 ngày một lần. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ khoản vay này là hơn 131 triệu đồng.

Quá trình vay nợ, do lo sợ bị công khai hình ảnh nhạy cảm nên N. đã tiếp tục vay lãi của Bùi Ngọc Thủy để trả nợ cho vợ chồng Vân Anh. Sự việc bị vỡ lở khi công an kiểm tra một nhà nghỉ tại phường Mễ Trì, phát hiện chị N. bán dâm để kiếm tiền trả lãi cho chủ nợ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thông qua tài khoản cá nhân trên trang web mecash.vn, vợ chồng Vân Anh đã cho gần 1.000 người vay lãi với tổng số tiền lên đến hơn 5 tỷ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này là hơn 1,3 tỷ đồng.

Trao đổi với Zing, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đây là thủ đoạn phạm tội mới, lần đầu xuất hiện trên địa bàn. Nạn nhân là những cô gái làm "dịch vụ", cần tiền nhưng không có tài sản để tín chấp.

Có thể bị xử lý cùng lúc 2 tội danh

Theo dõi sự việc, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) đánh giá hành động của nhóm bị can xuất phát từ sự tham lam, thiếu hiểu biết pháp luật. Với những tài liệu hiện có, việc cơ quan công an khởi tố các bị can về 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản là đúng quy định.

Trích dẫn Điều 469 Bộ luật Dân sự 2015, ông Giáp cho biết lãi suất vay trong giao dịch dân sự là do các bên thỏa thuận, song không được quá 20%/năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu các bên thỏa thuận mức lãi suất theo thỏa thuận vượt giới hạn thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Huy (trái) và Vân Anh. Ảnh: Công an cung cấp.

Do vợ chồng Vân Anh cho vay với lãi suất lên tới 730% mỗi năm (gấp gần 40 lần mức lãi suất giới hạn), việc họ bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là có cơ sở.

Theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất theo quy định trong giao dịch dân sự mà thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đến một tỷ đồng hoặc đối diện mức án tối đa 3 năm tù.

Đồng quan điểm, luật sư Hà Công Tâm (Giám đốc Công ty Luật Onekey) nhận định ngoài hành vi này, việc các bị can đe dọa đăng tải hình ảnh nhạy cảm của con nợ lên mạng còn có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trích dẫn Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, luật sư cho biết người nào dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù 1-5 năm. Trường hợp tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, tùy thuộc các tình tiết định khung, mức án tối đa người phạm tội phải đối mặt là 20 năm tù.

Trường hợp này, vợ chồng Vân Anh đã sử dụng thủ đoạn uy hiếp tinh thần là thu thập clip nóng và đe dọa đăng tài hình ảnh của họ lên mạng xã hội để uy hiếp, buộc con nợ phải trả tiền. Quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ số tiền họ đã thu về từ các nạn nhân, qua đó xác định tình tiết định khung hành vi phạm tội phù hợp.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: zingnews.vn