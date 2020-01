Chiến sĩ CSGT bị nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy tông trọng thương

CSGT bị nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy tông trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ảnh minh họa

Theo báo Thanh Niên, ngày 9/1, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Quang Đạo (19 tuổi, ở thôn Nam Tân, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, liên quan vụ tông xe vào CSGT.

Thông tin về sự việc trước đó, báo Dân Trí cho hay, khoảng 15h ngày 8/1, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông do đại úy Trần Ngọc Hiếu - Đội CSGT Công an thị xã An Nhơn, làm tổ trưởng, đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại chốt đèn ngã tư đường Hồng Lĩnh - Huỳnh Đăng Thơ, thuộc phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, phát hiện Trương Quang Đạo điều khiển xe mô tô 77F1 277.02 không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, chẳng những không chấp hành hiệu lệnh, Đạo còn tông đại úy Hiếu ngã ra đường, gây thương tích phải đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu cứu.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra và người dân đã khống chế bắt giữ Đạo và giao cho Công an thị xã An Nhơn xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.