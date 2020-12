Chiếc ô tô SUV đep long lanh của Honda đang giảm giá gần 100 triệu đồng tại Việt Nam

Thuộc diện được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ giảm 50% cho đến hết tháng 12.2020 này nhưng mẫu xe Honda CR-V cũng chịu sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander... hay cả những mẫu xe trên phân khúc như Hyundai SantaFe, KIA Sorento, Mazda CX-8. Do đó, việc giảm giá xe trong thời điểm "nóng" hiện tại là điều không quá bất ngờ.

Honda CR-V 2020 được giảm giá mạnh tại Việt Nam.

Thực tế, Honda CR-V 2020 đã được Honda Việt Nam và đại lý tặng tiền mặt khi mua xe từ trước đó, dưới hình thức tặng 100% lệ phí trước bạ. Trong đó, bao gồm giảm 50% lệ phí trước bạ do Chính phủ hỗ trợ và 50% còn lại do hãng xe và đại lý hỗ trợ, tương đương mức giảm tiền mặt 50-70 triệu đồng (tùy theo phiên bản và tỉnh, thành). Như vậy, mức ưu đãi tặng tiền mới mà các đại lý đang áp dụng tăng khoảng 10-20 triệu đồng so với trước đây. Đối với ưu đãi tặng phụ kiện, mức hỗ trợ còn tùy thuộc vào chính sách từng đại lý. Nếu quy đổi tất cả ra tiền mặt, Honda CR-V giảm gần 100 triệu đồng.

Honda CR-V là mẫu xe Crossover/SUV (compact Crossover/SUV) gầm cao khá thành công của hãng xe Honda, Nhật Bản. Honda CR-V 2020 lắp ráp ra mắt tại Việt Nam ngày 30 tháng 7 năm 2020 thay cho nhập khẩu trước đó. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Honda CRV với 5.736 xe bán ra, đứng thứ 12 trong top 15 xe bán chạy nhất Việt Nam.

Về an toàn, đáng lưu ý khi Honda CRV được trang bị Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến – Honda SENSING lần đầu tiên ứng dụng trên dòng ô tô Honda tại Việt Nam. Hệ thống được gọi là giác quan thứ 6 này bao gồm 5 công nghệ mới như: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).

Tại Việt nam Honda CRV cạnh tranh với Nissan X-trail, Mazda CX-5, Isuzu MU-X, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander...

Là mẫu xe chủ lực của Honda, CR-V vẫn không thoát cảnh phải triệu hồi. Trong tháng 6 vừa qua, có tới 7.973 chiếc CR-V sản xuất 2018 – 2019 đã bị triệu hồi tại thị trường Việt Nam do lỗi bơm nhiên liệu.

Theo đó, bơm nhiên liệu lắp trên các xe này có thể chứa các cánh bơm bị lỗi. Trong một số trường hợp, có thể khiến cho bơm nhiên liệu bị kẹt, không cung cấp được nhiên liệu. Việc này có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy trong khi lái xe.

Ngay sau đó, Honda Motor tại Indonesia đã ra thông báo về việc triệu hồi 85.025 xe, bao gồm các mẫu Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic và Accord đời 2017 – 2019 do lỗi nêu trên.

Ngoài ra, khi lựa chọn mua xe cũ, người mua cần kiểm tra cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng "tiền mất tật mang" khi mua phải những chiếc xe hỏng hóc, chất lượng kém.

Tác giả: Thu Hà (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn