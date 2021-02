Chiếc ô tô đẹp long lanh vừa ra mắt Việt Nam giá chỉ hơn 400 triệu hấp dẫn cỡ nào?

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa giới thiệu New Attrage CVT Premium. Xe có giá bán từ 485 triệu đồng đi kèm nhiều nâng cấp về tiện nghi và an toàn.

Hãng xe Nhật vẫn giữ nguyên thiết kế Dynamic Shield trên những chiếc xe của mình. Vì thế, xe không có nhiều thay đổi về thiết kế tổng thể ngoại thất cũng như nội thất.

New Attrage CVT Premium mới.

Thay vào đó, Mitsubishi tập trung vào nâng cấp các tính năng an toàn. New Attrage CVT Premium được bổ sung thêm hàng loạt hệ thống an toàn hỗ trợ người lái tối đa như Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) giúp duy trì khả năng điều khiển xe trong các điều kiện thời tiết bất lợi và những tình huống khẩn cấp. Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái dễ dàng điều khiển xe khi dừng, đỗ xe trên đường dốc. Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) giúp tăng cường lực phanh cho người lái trong trường hợp đạp phanh khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người và xe.

Bên cạnh đó, New Attrage CVT Premium vẫn sở hữu nhiều trang bị an toàn chuẩn mực khác như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cơ cấu căng đai tự động, túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX, Camera lùi…

Mitsubishi Attrage sở hữu động cơ 1.2L cùng công nghệ MIVEC là “trái tim” trong việc tối ưu sức mạnh, điều khiển hệ thống phân phối khí giúp cho động cơ đạt được hiệu suất tối đa, tăng công suất và mô-men xoắn mà vẫn tiết kiệm được nhiên liệu.

Cơ chế hoạt động thông minh của hộp số CVT INVECS sẽ điều chỉnh việc sang số phù hợp với phong cách của người lái xe nhằm hạn chế tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó, khung xe RISE cấu tạo từ vật liệu cứng nhưng nhẹ, vừa tăng khả năng bảo vệ an toàn trước các va chạm, vừa giảm trọng tải giúp Attrage giảm lượng xăng tiêu thụ, đảm bảo mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Cùng với việc bổ sung thêm phiên bản Attrage CVT Premium, Mitsubishi Motors Việt Nam hiện đang phân phối ở Việt Nam 3 phiên bản với màu sắc: xám, đỏ, trắng.

Như vậy, bên cạnh 2 phiên bản Attrage MT có giá bán 375 triệu và Attrage CVT 460 triệu, nay Mitsubishi Motors Việt Nam bổ sung phiên bản nâng cấp Attrage CVT Premium nâng tổng số 3 phiên bản phân phối tại Việt Nam.

Đặc biệt, từ nay đến hết 28/2/2021, khách hàng đặt mua xe Mitsubishi Attrage sẽ nhận được ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá lên đến 24 triệu đồng.

Tác giả: Thu Hà (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn