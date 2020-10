Chích ma túy quá liều, hai thanh niên tử vong dưới chân cầu

Hiện trường vụ việc (ảnh CTV)

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định được danh tính hai nạn nhân gồm: V.V.H (SN 1987) và V.V.S (SN 1991, cùng quê Nghệ An). Cả hai sống tạm trú ở thị xã Bến Cát (Bình Dương). Họ tử vong do chích ma túy quá liều.

Người thân của nạn nhân đã liên hệ Công an để đến nhận thi thể. Hiện, Công an thị xã Tân Uyên đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tối 19/10, người dân đi làm ngang qua khu vực cầu Tân Hội thì hoảng hốt phát hiện hai thi thể trên. Cả hai nạn nhân mặc quần áo thể thao ngắn, đầu đội nón bảo hiểm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tác giả: C.Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân