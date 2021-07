Chia tay, chồng tháo cả cửa từng mua cho vợ rồi vác đi - đoạn clip “gây bão” mạng ngày thứ 6

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người chồng lên tận quán bán quần áo của vợ đòi tháo cửa kéo, cầm ghế mang về đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút quan tâm lớn của dư luận.

Theo đó, người vợ vừa quay clip vừa bức xúc chỉ trích chồng không quan tâm tới gia đình, 2 - 3 tháng gần đây không đưa tiền nuôi con. Vợ muốn ly hôn thì chồng "trở mặt", lên tận nơi vợ bán hàng đòi lấy lại đồ từng mua.

Trong khi đó, người chồng thì phản bác lại rằng muốn bế con về nhà chơi vài tiếng nhưng vợ không cho nên quyết định lên tận cửa hàng, tháo cửa cùng một số đồ trước đây bỏ tiền túi ra mua để đem về.

Người chồng tìm đến quán bán quần áo của vợ tháo cửa kéo, lấy cả giá đựng, ghế mang về.

"Đúng rồi tại vì ông bà nội đâu có thương cháu, 8 tháng nay rồi có lên thăm cháu đâu. Tao đẻ có cho ngàn nào đẻ không? Đưa 1 đồng lấy lại 10 đồng, đưa 1 triệu lấy lại 3 - 4 triệu. 8 tháng nay ông bà nội không lên thăm. Bây giờ, nó lên nó đòi cái rèm cửa lại. Cái rèm cửa là nó làm để em nuôi con mà giờ nó đòi lại.

Nó như con nít vậy á, cho đã rồi bây giờ đòi lại. Ăn ở với người ta có con rồi mà có cái rèm cửa cũng đòi lại được nữa. Mà 2 - 3 tháng nay nó có đưa tiền cho em mua sữa cho con bé đâu.

Lúc đầu, hỏi bao nhiêu tiền để trả cho nó mà nó nói nó cho để nuôi con. Bây giờ đòi li dị, nó lên nó dỡ cái rèm cửa luôn, không cho buôn bán nữa"- người vợ bức xúc nói.

Điều đáng nói là sau khi tháo xong chiếc cửa kéo, người chồng còn tiếp tục vào trong cửa hàng, đòi lấy hết đồ dùng mà mình đã từng mua như ghế, kệ treo tường...

Vợ uất hận, giận dữ trước hành động "chia tay đòi quà" của chồng.

Trước hành động của chồng, người vợ tỏ ra vô cùng giận dữ. Lúc sau, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện, có lẽ là người thân của vợ thể hiện thái độ khó chịu, quăng hết đồ của anh chồng ra đường: "Cái nào là của mày? Của mày tao trả cho mày. Nhà tao tao không cho để, đi ra hết".

Hình ảnh quán của người vợ sau khi bị lấy đi mất cửa.

Dưới đoạn clip, rất nhiều bình luận chỉ trích hướng tới hành động của người chồng. Có ý kiến cho rằng dù gì thì cũng đã từng là vợ chồng và có con chung, người đàn ông "chia tay đòi quà" như vậy là quá cạn tình cạn nghĩa.

"Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, ai đúng ai sai nhưng bản thân mình thấy việc làm của người chồng như vậy là không nên. Ly hôn thì ly hôn chứ ai lại đi đòi lại cả cái ghế, cái cửa bao giờ".

"Cứ ngỡ là chỉ khi yêu mới có trường hợp "chia tay đòi quà", đây kết hôn, có cả con rồi mà vẫn làm vậy sao?"

